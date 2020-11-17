Исламбек Куат высказался о шансе для сборной Казахстана и назвал главный фактор для победы над Литвой в Лиге наций

Полузащитник сборной Казахстана и ФК «Химки» Исламбек Куат назвал главный фактор, который позволит обыграть команду Литвы в матче шестого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол Лига наций C 2020/2021 18.11.2020, 18:00 Казахстан - Литва -

Он считает, что несмотря на погодные условия, газон на «Центральном» стадионе Алматы не помешает показать хороший футбол.

«Как погода повлияет на игру? На стадионе хороший агроном, я уверен, что он подготовит поле к завтрашнему матчу. Мы будем играть как команда, как единое целое, наш шанс на победу в этом», — заявил Куат.