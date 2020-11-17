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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат высказался о шансе для сборной Казахстана и назвал главный фактор для победы над Литвой в Лиге наций

Он настроен на успешный исход.

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Полузащитник сборной Казахстана и ФК «Химки» Исламбек Куат назвал главный фактор, который позволит обыграть команду Литвы в матче шестого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
18.11.2020, 18:00

Казахстан-Литва-

Он считает, что несмотря на погодные условия, газон на «Центральном» стадионе Алматы не помешает показать хороший футбол.

«Как погода повлияет на игру? На стадионе хороший агроном, я уверен, что он подготовит поле к завтрашнему матчу. Мы будем играть как команда, как единое целое, наш шанс на победу в этом», — заявил Куат.

Напомним, матч пройдет на «Центральном» стадионе Алматы завтра, 18 ноября. Сборная Казахстана занимает последнее место в группе 4 дивизиона C, набрав четыре очка. У Литвы пять баллов и третье место.

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