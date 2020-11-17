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17:24 (мск), источник: Sport24

Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменен

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об отмене матча 6-го тура группового этапа Лиги наций Швейцария — Украина, который должен был пройти 17 ноября в Люцерне.

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Источник: facebook.com/uafukraine

Из-за вспышки коронавируса в сборной Украины швейцарские власти постановили отправить всю украинскую команду на карантин.

«УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться. Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», — говорится в сообщении на сайте УАФ.

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