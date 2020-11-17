Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций

После проигранного со счетом 1:3 матча с Албанией футболисты сборной Казахстана вошли в число 11-ти лучших игроков тура среди команд четвертой группы дивизиона С.

Вороговский в этом матче получил наивысшую оценку в команде — 8.0, а Покатилов — 7.0.