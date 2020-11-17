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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана вошли в команду недели Лиги наций

Защитник Ян Вороговский и вратарь Стас Покатилов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии аналитического портала WhoScored, передает KazFootball.kz.

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После проигранного со счетом 1:3 матча с Албанией футболисты сборной Казахстана вошли в число 11-ти лучших игроков тура среди команд четвертой группы дивизиона С.

Вороговский в этом матче получил наивысшую оценку в команде — 8.0, а Покатилов — 7.0.

Напомним, что в среду, 18 ноября, сборная Казахстана в Алматы примет Литву в последнем матче группы Лиги наций.

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