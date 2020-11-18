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01:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании по футболу забила немцам шесть мячей и вышла в полуфинал Лиги наций

ТАСС, 18 ноября. Футболисты сборной Испании победили дома команду Германии со счетом 6:0 в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций.

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Источник: AFP 2020

Голы забили Альваро Мората (17-я минута), Ферран Торрес (33, 55, 71), Родри (38) и Микель Оярсабаль (90). В концовке первого тайма из-за травмы был заменен капитан испанцев Серхио Рамос. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер провел 96-й матч в составе национальной команды и вышел по этому показателю на первую строчку среди немецких вратарей, опередив Зеппа Майера. Для гостей это поражение стало крупнейшим в официальных встречах.

Команда
Испания

Испанцы стали вторым полуфиналистом турнира после сборной Франции. По итогам шести матчей они возглавили таблицу группы 4 с 11 очками в активе, второе место заняла команда Германии (9). На третьей и четвертой строчках соответственно располагаются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), матч которых был во вторник отменен из-за вспышки коронавируса в составе украинской команды.

В матче группы 3 шведы, несмотря на гол полузащитника «Краснодара» Виктора Классона, проиграли в гостях команде Франции (2:4) и покинули лигу А. В основном составе скандинавской команды также вышли одноклубники Классона Кристоффер Ольссон и Маркус Берг. Хорваты в меньшинстве уступили португальцам (2:3).

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17.11.2020, 22:45

Франция4Швеция2

Лига наций A 2020/2021
17.11.2020, 22:45

Хорватия2Португалия3
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