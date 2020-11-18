Сборная Испании по футболу забила немцам шесть мячей и вышла в полуфинал Лиги наций

Голы забили Альваро Мората (17-я минута), Ферран Торрес (33, 55, 71), Родри (38) и Микель Оярсабаль (90). В концовке первого тайма из-за травмы был заменен капитан испанцев Серхио Рамос. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер провел 96-й матч в составе национальной команды и вышел по этому показателю на первую строчку среди немецких вратарей, опередив Зеппа Майера. Для гостей это поражение стало крупнейшим в официальных встречах.

Команда Испания

Испанцы стали вторым полуфиналистом турнира после сборной Франции. По итогам шести матчей они возглавили таблицу группы 4 с 11 очками в активе, второе место заняла команда Германии (9). На третьей и четвертой строчках соответственно располагаются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), матч которых был во вторник отменен из-за вспышки коронавируса в составе украинской команды.

В матче группы 3 шведы, несмотря на гол полузащитника «Краснодара» Виктора Классона, проиграли в гостях команде Франции (2:4) и покинули лигу А. В основном составе скандинавской команды также вышли одноклубники Классона Кристоффер Ольссон и Маркус Берг. Хорваты в меньшинстве уступили португальцам (2:3).

Лига наций A 2020/2021 17.11.2020, 22:45 Франция 4 Швеция 2