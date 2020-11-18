Сборные Гибралтара и Фарерских островов по футболу поднялись дивизионом выше в Лиге наций
ТАСС, 18 ноября. Сборная Гибралтара на своем поле сыграла вничью с командой Лихтенштейна со счетом 1:1 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.
ТАСС, 18 ноября. Сборная Гибралтара на своем поле сыграла вничью с командой Лихтенштейна со счетом 1:1 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.
На 17-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Лихтенштейна Ноа Фроммельт, на 44-й минуте отличился полузащитник гостей Ноа Фрик.
В турнирной таблице группы 2 лиги D сборная Гибралтара заняла первое место, набрав 8 очков, и завоевала путевку в лигу C. Сборная Лихтенштейна заняла второе место (5), третьей стала команда
В активе сборной Фарерских островов 12 очков, мальтийцы с 9 очками стали вторыми, третье место — у команды Латвии (7), в среду со счетом 5:0 разгромившей сборную Андорры, которая стала четвертой (2).
В лиге C матчи в среду проходили только в группе 1. Сборная Черногории разгромила команду Кипра (4:0), а сборные Люксембурга и Азербайджана победителя не выявили (0:0). Черногорцы получили право в следующем розыгрыше турнира сыграть в лиге B, заняв первое место (13 очков), люксембуржцы стали вторым (10), азербайджанцы — третьими (6), а киприоты (4) будут играть в матчах за право остаться в лиге С.