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09:14 (мск), источник: ТАСС

Сборные Гибралтара и Фарерских островов по футболу поднялись дивизионом выше в Лиге наций

ТАСС, 18 ноября. Сборная Гибралтара на своем поле сыграла вничью с командой Лихтенштейна со счетом 1:1 в матче последнего тура группового этапа Лиги наций.

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Источник: AP 2020

На 17-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной Лихтенштейна Ноа Фроммельт, на 44-й минуте отличился полузащитник гостей Ноа Фрик.

В турнирной таблице группы 2 лиги D сборная Гибралтара заняла первое место, набрав 8 очков, и завоевала путевку в лигу C. Сборная Лихтенштейна заняла второе место (5), третьей стала команда Сан-Марино (2).

В группе 1 лиги D первое место заняла сборная Фарерских островов, которая в последнем туре сыграла вничью с командой Мальты (1:1) и также вышла в лигу C.

В активе сборной Фарерских островов 12 очков, мальтийцы с 9 очками стали вторыми, третье место — у команды Латвии (7), в среду со счетом 5:0 разгромившей сборную Андорры, которая стала четвертой (2).

В лиге C матчи в среду проходили только в группе 1. Сборная Черногории разгромила команду Кипра (4:0), а сборные Люксембурга и Азербайджана победителя не выявили (0:0). Черногорцы получили право в следующем розыгрыше турнира сыграть в лиге B, заняв первое место (13 очков), люксембуржцы стали вторым (10), азербайджанцы — третьими (6), а киприоты (4) будут играть в матчах за право остаться в лиге С.

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