Испанский стыд. Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в истории
Рассказываем о главных событиях матчей, которые прошли во вторник в Лиге наций.
Рассказываем о главных событиях матчей, которые прошли во вторник в Лиге наций.
Группа 4
Испания — Германия — 6:0 (Мората, 17. Ферран Торрес, 33, 55, 71. Родри, 38. Оярсабаль, 89)
В заключительном матче в четвертой группе дивизиона А сборные Испании и Германии решали, кто сыграет в октябре следующего года в полуфинале Лиги наций. Немцев устраивала ничья, испанцам нужна была только победа.
Встреча состоялась в Севилье, но не на арене «Бетиса» или «Севильи». В городе есть еще Олимпийский стадион, и в футбол там играют нечасто. Сборная Испании свой последний матч провела там в июне 2012 года (победа над Китаем — 1:0), а уже через месяц был выигран второй подряд чемпионат Европы.
У испанца теперь 178 матчей, столько же у Бадира
Нашлось предматчевое знаменательное событие и у немцев. Мануэль Нойер вышел на первое место по матчам за сборную среди вратарей. Он обошел чемпиона мира 1974 года Зеппа Майера.
Рамос и Нойер сошлись в первом интересном моменте матча. Защитник испанцев пробил со штрафного, вратарь немцев этот мяч отбил. А вот после удара головой Альваро Мораты Нойер уже не выручил. Вскоре форвард «Ювентуса» забил еще, но гол отменили
Впрочем, этот эпизод забылся буквально через 10 минут. А все потому, что испанцы очень легко забили еще два мяча. Отличились Ферран Торрес и Родри из «Манчестер Сити». Счет 3:0 и 65 процентов владения мячом — таким было преимущество испанцев в первом тайме. Нойер, кажется, даже ни разу не вышел за пределы площади ворот. Таких плохих первых таймов у немцев не было 16 лет. В апреле 2004 года они к 36-й минуте проигрывали 0:3 румынам в товарищеском матче. Закончили со счетом 1:5.
И это была вторая мышечная травма у испанцев за тайм, в самом начале выбыл Серхио Каналес.
Во втором тайме унижение продолжилось. Торрес оформил
Влип в историю и Нойер: столько он никогда не пропускал. 10 лет назад, когда Мануэль еще играл за «Шальке», пять мячей в его ворота отгрузил «Кайзерслаутерн».
Естественно, все заговорили о том, что Йоахиму Леву пора уходить. Ситуацию немного разрядил бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн. «Второй сет мы точно выиграем», — написал он. Хаманн знает, о чем говорит: в 2001 году он был в составе немецкой команды, проигравшей в Мюнхене англичанам со счетом 1:5.
Группа 3
Франция — Швеция — 4:2 (Жиру, 16, 59. Павар, 36. Коман, 90+4 — Классон, 4. Куэйсон, 88)
Испанцы присоединились к французам, которые уже обеспечили себе место в финале четырех. Шведам же нужно было спасаться. И начиналось все для них хорошо. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сыграл на подборе, взял игру на себя и рикошетом от ноги Рафаэля Варана отправил мяч в сетку.
Французов это нисколько не смутило. В атаке солировал Маркус Тюрам, а забивали другие. Счет сравнял Оливье Жиру. В «Челси» он почти не играет, поэтому попадание в стартовый состав сборной — это отличная возможность доказать, что он нужен команде на чемпионате Европы. Французов вывел вперед защитник Бенжамен Павар. Это был его второй гол за сборную, а первый мы все хорошо помним: чемпионат мира, Казань, сборная Аргентины…
Во втором тайм вышел Кильян Мбаппе и едва ли не первым касанием сделал голевую передачу Жиру. Шведы один мяч в самом конце отыграли, вратарь пошел на последний угловой — и гости получили четвертый мяч. Кингсли Коман забил из центрального круга в пустые ворота.
Сборная Швеции вернулась туда, откуда пришла — в дивизион B. Напомним, что шведы в первом розыгрыше Лиги наций заняли первое место в группе со сборной России и получили право сыграть с сильнейшими командами Европы.
Хорватия — Португалия — 2:3 (Ковачич, 29, 65 — Рубен Диаш, 52, 90. Жоау Феликс, 60)
Шведы вели заочную борьбу за выживание с хорватами. Для их соперников португальцев, действующих победителей Лиги наций, в этом матче ничего уже не решалось. Матч в Сплите также получился результативным, хотя до установленной в параллельных матчах планки в шесть мячей соперники не добрались.
У хорватов дубль оформил Матео Ковачич, причем во втором случае ему ассистировал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Во втором тайме он показал вторую желтую карточку Марко Рогу, а затем никак не отреагировал на игру рукой Диогу Жоты, после чего Жоау Феликс вывел португальцев вперед. И если по первому эпизоду вопросов не было (Рог сыграл грязно, наступив на ахилл Криштиану Роналду), то после второго вся сборная Хорватии бросилась объясняться с арбитром.
Победу португальцам на последней минуте принес защитник Рубен Диаш, забивший в этой встрече два мяча. Впрочем, для хорватов это ничего не изменило: они остаются среди сильнейших.
По результатам матчей вторника лигой выше поднялись сборные Черногории (из С в В), а также команды Фарер и Гибралтара (из D в С).