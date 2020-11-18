Роналду обошёл Хави по количеству побед за сборную

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Встреча, проходившая в Сплите на стадионе «Полюд», закончилась со счётом 2:3.

35-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 101-ю победу за национальную сборную. По этому показателю он обогнал бывшего игрока сборной Испании Хави, у которого на счету 100 побед за национальную команду.

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Ранее сообщалось, что Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него таким достижением отметились три игрока сборной Испании — Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).