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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду обошёл Хави по количеству побед за сборную

Сборная Португалии в матче 6-го тура Лиги наций нанесла поражение команде Хорватии.

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14
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Встреча, проходившая в Сплите на стадионе «Полюд», закончилась со счётом 2:3.

35-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 101-ю победу за национальную сборную. По этому показателю он обогнал бывшего игрока сборной Испании Хави, у которого на счету 100 побед за национальную команду.

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Ранее сообщалось, что Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него таким достижением отметились три игрока сборной Испании — Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) — четвёртое.

Хорватия
2:3
Первый тайм: 1:0
Португалия
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