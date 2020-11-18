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09:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси завершит групповой этап Лиги наций матчем в Тиране

В матче шестого тура соревнований 4-й группы лиги С подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с футболистами Албании.

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный поединок группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче шестого тура соревнований 4-й группы лиги С подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с футболистами Албании (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу будет судить бригада арбитров из Румынии, которую возглавит Раду Пертеску. В первом круге турнира белорусы проиграли албанцам в Минске со счетом 0:2.

Чтобы занять первое место в группе и получить путевку в лигу В, белорусским футболистам достаточно сыграть вничью, а албанской команде необходимо только побеждать. Также сегодня сборная Казахстана примет в Алматы команду Литвы. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь — 10 очков, Албания — 8, Литва — 5, Казахстан — 4.

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