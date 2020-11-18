Футбольная сборная Беларуси завершит групповой этап Лиги наций матчем в Тиране

В матче шестого тура соревнований 4-й группы лиги С подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с футболистами Албании (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Эту встречу будет судить бригада арбитров из Румынии, которую возглавит Раду Пертеску. В первом круге турнира белорусы проиграли албанцам в Минске со счетом 0:2.