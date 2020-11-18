Казахстан никогда не проигрывал Литве. Факты и статистика перед решающим матчем Лиги наций

Литва не забивала только Казахстану

После пяти сыгранных туров на счету литовцев три забитых мяча. Два из них отправились в сетку ворот команды Беларуси, а еще один гол был забит сборной Албании. Казахстану в первой игре литовцы забить не сумели — 0:2. Сборная Казахстана, в свою очередь, забивала каждому сопернику: дважды Литве, по одному разу Беларуси и Албании.

Одна из самых незабивных групп Лиги наций

В этом турнире участвуют 14 групп, но одна из них состоит из трех команд. Если брать в учет только квартеты, то эта группа занимает девятое место по количеству голов из 13. Всего в четвертой группе Лиги С было забито 20 голов. Восемь на счету белорусов, пять у албанцев, четыре у сборной Казахстана, а еще три у литовцев.

Самым же скромным квартетом является четвертая группа Лиги B, где играют Уэльс, Финляндия, Ирландия и Болгария. После пяти туров Уэльс лидирует с 13 очками из 15 возможных и, кстати, эта команда забила всего четыре гола, как и сборная Казахстана, но уверенно лидировать в квартете ей это не мешает. Но справедливости ради отметим, что валлийцы ни разу не пропустили. Это единственная сборная в текущем розыгрыше, не пропустившая ни мяча.

Самой забивной группой является третий квартет в дивизионе А. Франция, Португалия, Хорватия и Швеция суммарно забили 38 мячей по итогам шести сыгранных туров.

Между собой сыграют самые недисциплинированные сборные группы

После пяти туров у литовцев набралось уже 14 желтых карточек. У казахстанской команды их тоже немало — 11. Албанцы получили девять предупреждений и одно удаление, а у белорусов на счету всего шесть желтых. В составе сборной Казахстана по три предупреждения заработали Гафуржан Суюмбаев и Сергей Малый, а еще по одной желтой получили Нуралы Алип, Александр Марочкин, Марат Быстров, Абзал Бейсебеков и Айбол Абикен.

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Сборная Казахстана никогда не проигрывала Литве

Играли между собой эти сборные дважды. В товарищеском матче, который состоялся в марте 2014 года в Турции, подопечные Юрия Красножана (фото состава на этот матч) сыграли вничью — 1:1. У литовцев тогда отличился игрок карагандинского «Шахтера» Гедиминас Вичюс (это его единственный гол за национальную команду), а у сборной Казахстана голом отметился Нурбол Жумаскалиев. В сентябре этого года в рамках первого тура группового этапа Лиги наций казахстанцы одолели литовцев на выезде — 2:0, а отличились Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.

За сборную Казахстана в этом розыгрыше отличились четыре футболиста

Голы есть на счету Зайнутдинова, Куата, Абата Аймбетова и, конечно же, Абикена. Ассистами отметились Бауыржан Исламхан и Аймбетов.

Напомним, что по итогам пяти сыгранных туров сборная Казахстана находится на последнем месте в группе с четырьмя набранными очками. У идущих на третьем месте литовцев пять очков. Чтобы сохранить прописку в Лиге С и избежать стыковых матчей, подопечным Михала Билека нужна только победа.