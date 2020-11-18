Четыре футболиста сборной Армении заразились коронавирусом
Четыре футболиста сборной Армении заразились коронавирусом перед запланированной в среду в Никосии встречей с командой Северной Македонии в рамках Лиги наций, сообщили в
Четыре футболиста сборной Армении заразились коронавирусом перед запланированной в среду в Никосии встречей с командой Северной Македонии в рамках Лиги наций, сообщили в
«У четырех футболистов сборной Армении выявлен коронавирус.
Отмечается, что коронавирус подтвержден также у тренера по физической подготовке Хавьера Миньяно и трех членов делегации.