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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре футболиста сборной Армении заразились коронавирусом

Четыре футболиста сборной Армении заразились коронавирусом перед запланированной в среду в Никосии встречей с командой Северной Македонии в рамках Лиги наций, сообщили в пресс-службе Федерации футбола страны.

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«У четырех футболистов сборной Армении выявлен коронавирус. Из-за положительного теста на COVID-19 встречу Армения — Северная Македония пропустят Геворг Казарян (АЕЛ, Кипр), Саркис Адамян (“Хоффенхайм”, Германия), Андре Чалишир (“Гетеборг”, Швеция), Григор Меликсетян (“Гандзасар”, Армения)», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Отмечается, что коронавирус подтвержден также у тренера по физической подготовке Хавьера Миньяно и трех членов делегации.

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