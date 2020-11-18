Сербский журналист рассказал, могут ли отменить матч Лиги наций с Россией из-за коронавируса
Журналист Иван Цветкович прокомментировал для «СЭ» информацию о вспышке коронавируса в сборной Сербии перед матчем Лиги наций с Россией.
Журналист Иван Цветкович прокомментировал для «СЭ» информацию о вспышке коронавируса в сборной Сербии перед матчем Лиги наций с Россией.
Игра должна пройти в Белграде сегодня, начало — в 22.45 (мск).
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Существует ли риск отмены матча с Россией? Все станет понятно по ходу дня. Думаю, у нас достаточно игроков, чтобы провести матч. (Севастиан Терлецкий).