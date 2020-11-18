Сербский журналист рассказал, могут ли отменить матч Лиги наций с Россией из-за коронавируса

— Милинкович-Савич и Лазович — это потеря для нашей команды, — отметил «СЭ» Цветкович. — Джордже Николич — запасной вратарь. Могу сказать, что команда разочарована из-за поражения от Шотландии, которое не позволит нам сыграть на Евро. Нет боевого духа. А тут еще и болезни добавились.