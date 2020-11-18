Защитник сборной Боснии и Герцеговины Колашинац заразился коронавирусом
Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Как отмечается, Колашинац в среду сдал повторный положительный тест на коронавирус,
Ранее коронавирус был выявлен у еще одного игрока боснийской сборной Ибрагима Шехича.