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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Колашинац заразился коронавирусом

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Колашинац в среду сдал повторный положительный тест на коронавирус, из-за чего не сможет помочь своей сборной в матче Лиги наций УЕФА против команды Италии, который пройдет 18 ноября в Сараево.

Ранее коронавирус был выявлен у еще одного игрока боснийской сборной Ибрагима Шехича.

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