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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проехать 700 километров и закрыть Роналду. Как стать героем дня в Хорватии

После объявления состава на матч с Португалией этого игрока вместе с тренером хорватов Златко Даличем начали оскорблять фанаты.

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Источник: AFP 2020

Над ним потешались, сравнивая с тем, кого ему предстояло опекать, — с Криштиану Роналду. А сегодня Миле Шкорич — герой нации Хорватия — Португалия.

Во вторник вечером сборная Хорватии проиграла дома Португалии (2:3). Ни один из этих голов не записал на свой счет звездный Криштиану Роналду, которого опекал малоизвестный 29-летний Миле Шкорич. Капитан «Осиека» присоединился к национальной команде всего часов за 30 до игры, проехав до Сплита на автомобиле около 700 километров, сообщил мне коллега из Хорватии Давор Петрович.

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Так получилось, что Златко Даличу пришлось в срочном порядке искать центрального защитника в пару к Деяну Ловрену.

Команда
Хорватия

Четверо других, кто изначально считался кандидатом на эту позицию, выбыли — из-за перебора предупреждений, травм или коронавируса.

Шкорич тоже числился в списке вызванных, но только как запасной. На всякий случай. И этот «всякий» случай настал.

Футболист, чья трансферная стоимость, если верить Transfermarkt, составляет всего 1,2 миллиона евро, за последние три с лишним года провел лишь два товарищеских матча за сборную. А еще летом 2019-го вышел на замену на 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 с Уэльсом. Та встреча проходила в Осиеке, и Далич решил отблагодарить местных болельщиков, выпустив игрока их любимой команды.

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По свидетельству хорватских журналистов, когда во вторник был объявлен стартовый состав сборной, соцсети взорвались сообщениями фанатов, недовольных выбором Далича. Они стали сравнивать Шкорича с его оппонентом, заранее предполагая, что Криштиану Роналду сделает из него клоуна.

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Не сделал. Точнее, сделал героем. И сегодня те же болельщики приносят Шкоричу извинения.

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Александр Бобров

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