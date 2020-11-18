Проехать 700 километров и закрыть Роналду. Как стать героем дня в Хорватии

Над ним потешались, сравнивая с тем, кого ему предстояло опекать, — с Криштиану Роналду. А сегодня Миле Шкорич — герой нации Хорватия — Португалия.

Во вторник вечером сборная Хорватии проиграла дома Португалии (2:3). Ни один из этих голов не записал на свой счет звездный Криштиану Роналду, которого опекал малоизвестный 29-летний Миле Шкорич. Капитан «Осиека» присоединился к национальной команде всего часов за 30 до игры, проехав до Сплита на автомобиле около 700 километров, сообщил мне коллега из Хорватии Давор Петрович.

Так получилось, что Златко Даличу пришлось в срочном порядке искать центрального защитника в пару к Деяну Ловрену.

Команда Хорватия

Четверо других, кто изначально считался кандидатом на эту позицию, выбыли — из-за перебора предупреждений, травм или коронавируса.

Шкорич тоже числился в списке вызванных, но только как запасной. На всякий случай. И этот «всякий» случай настал.

Футболист, чья трансферная стоимость, если верить Transfermarkt, составляет всего 1,2 миллиона евро, за последние три с лишним года провел лишь два товарищеских матча за сборную. А еще летом 2019-го вышел на замену на 90-й минуте отборочного матча Евро-2020 с Уэльсом. Та встреча проходила в Осиеке, и Далич решил отблагодарить местных болельщиков, выпустив игрока их любимой команды.

По свидетельству хорватских журналистов, когда во вторник был объявлен стартовый состав сборной, соцсети взорвались сообщениями фанатов, недовольных выбором Далича. Они стали сравнивать Шкорича с его оппонентом, заранее предполагая, что Криштиану Роналду сделает из него клоуна.

Не сделал. Точнее, сделал героем. И сегодня те же болельщики приносят Шкоричу извинения.