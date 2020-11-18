УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии за пропуск матча с румынами

Встреча должна была пройти 15 ноября в Румынии в рамках пятого тура Лиги наций. За день до встречи власти Норвегии запретили сборной отправиться на игру из-за случая заражения коронавирусом в команде.

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Таким образом, по итогам пяти встреч в активе сборной Норвегии девять очков, она занимает второе место в группе 1 лиги В. Румыны с семью очками после пяти матчей располагаются на третьей строчке. Лидирует команда Австрии (12 очков, 5 игр), четвертой идет команда Северной Ирландии (1 очко, 5 игр).