УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии за пропуск матча с румынами

Встреча должна была пройти 15 ноября в Румынии в рамках пятого тура Лиги наций. За день до встречи власти Норвегии запретили сборной отправиться на игру из-за случая заражения коронавирусом в команде.
Таким образом, по итогам пяти встреч в активе сборной Норвегии девять очков, она занимает второе место в группе 1 лиги В. Румыны с семью очками после пяти матчей располагаются на третьей строчке. Лидирует команда Австрии (12 очков, 5 игр), четвертой идет команда Северной Ирландии (1 очко, 5 игр).
В заключительном туре в среду пройдут матчи Австрия — Норвегия и Северная Ирландия — Румыния. Сборная Норвегии сыграет с австрийцами новым составом под руководством главного тренера молодежной сборной.