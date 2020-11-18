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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла Литве и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в дивизионе Лиги наций

Команды провели матч в Алматы.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Литвы в последнем матче группы Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:2.

Команда
Казахстан

Хозяева первыми поразили ворота соперника — на 38-й минуте отличился Абат Аймбетов. Но вела в счете казахстанская команда недолго. Спустя всего две минуты гости заставили капитулировать Стаса Покатилова. Победный же гол Литва забила уже на четвертой добавленной минуте.

При этом почти половину матча Казахстан провел в меньшинстве — на 50-й минуте красную карточку заработал Исламбек Куат.

Проиграв, сборная Казахстана осталась на последнем месте группы 4 Лиги С и теперь сыграет в стыковых матчах, чтобы не вылететь в более низший дивизион. В шести играх команда набрала четыре балла. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что ранее появилась информация, что этот матч станет последним для главного тренера сборной Казахстана чеха Михала Билека, однако тот заявил, что планирует отработать свой контракт, действующий до января.

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