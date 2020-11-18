Сборная Казахстана проиграла Литве и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в дивизионе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Литвы в последнем матче группы Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:2.

Команда Казахстан

Хозяева первыми поразили ворота соперника — на 38-й минуте отличился Абат Аймбетов. Но вела в счете казахстанская команда недолго. Спустя всего две минуты гости заставили капитулировать Стаса Покатилова. Победный же гол Литва забила уже на четвертой добавленной минуте.

При этом почти половину матча Казахстан провел в меньшинстве — на 50-й минуте красную карточку заработал Исламбек Куат.

Проиграв, сборная Казахстана осталась на последнем месте группы 4 Лиги С и теперь сыграет в стыковых матчах, чтобы не вылететь в более низший дивизион. В шести играх команда набрала четыре балла. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.