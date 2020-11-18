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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Определился победитель группы сборной Казахстана в Лиге наций

Подопечным Билека предстоит игра на выживание.

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Сборная Албании по футболу стала победителем 4 группы Лиги С Лиги, в которой выступала команда Казахстана, и теперь перейдет в Лигу В в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за повышение в классе Албания на своем поле со счетом 3:2 одержала победу над Беларусью.

Беларусь, в свою очередь, так же как и Литва, победившая Казахстан, остается в Лиге С.

Напомним, что сборной Казахстана, потерпевшей поражение в последнем матче группы, теперь предстоит провести стыковые матчи за сохранение прописки в дивизионе или понижение в классе до Лиги D.

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Албания
3:2
Первый тайм: 3:1
Беларусь
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