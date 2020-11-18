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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

С кем будет играть Казахстан в стыках? Для сборной есть всего два варианта в Лиге наций

Матчи пройдут в марте 2021 года.

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Источник: Reuters

Сборная Казахстана заняла четвертое место в групповом этапе Лиги наций. В марте месяца команде предстоят стыковые матчи за право сохранить прописку в дивизионе С, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент известны три участника стыковых матчей плей-офф: Кипр, Эстония и Казахстан. Еще одна команда определится в ночном противостоянии команд Косово и Молдовы.

Команда
Казахстан

Стыковые матчи пройдут дома и на выезде. Первые игры 24−25, а ответные — 28—29 марта 2021 года. Соперники будут определены на основании рейтингов сборных. Самая высокорейтинговая команда сыграет с самым скромным участником плей-офф, а в параллельной встрече сойдутся лицом к лицу вторые и третьи номера.

Ссылаясь на актуальный рейтинг ФИФА, сборная Кипра занимает 99-е место, Эстония занимает 109-ю строчку, а Казахстан находится на 119-й позиции. На 117-м месте расположена сборная Косова, а на 175-й позиции национальная команда Молдовы.

Следовательно, если в плей-офф попадет Молдова, то сборной Казахстана предстоят матчи с эстонцами. Если же неудачником станут футболисты из Косово, то казахстанцы встретятся с хорошо знакомыми киприотами.

Отметим, что на данный момент в активе Косово два очка, а у Молдовы один набранный пункт. Их игра начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.

Прямо сейчас вся ситуация выглядит именно таким образом. Однако нет точной информации, когда в УЕФА огласят стыковые противостояния. Если организация отложит это на более поздний срок, то, с учетом обновления рейтинга, положение дел может измениться.

Напомним, что сборная Казахстана в последнем туре Лиги наций дома уступила команде Литвы — 1:2.

Димаш Тулегенов  

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