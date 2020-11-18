С кем будет играть Казахстан в стыках? Для сборной есть всего два варианта в Лиге наций
Матчи пройдут в марте 2021 года.
Матчи пройдут в марте 2021 года.
Сборная Казахстана заняла четвертое место в групповом этапе Лиги наций. В марте месяца команде предстоят стыковые матчи за право сохранить прописку в дивизионе С, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент известны три участника стыковых матчей плей-офф: Кипр, Эстония и Казахстан. Еще одна команда определится в ночном противостоянии команд Косово и Молдовы.
Стыковые матчи пройдут дома и на выезде. Первые игры 24−25, а ответные —
Ссылаясь на актуальный рейтинг ФИФА, сборная Кипра занимает 99-е место, Эстония занимает 109-ю строчку, а Казахстан находится на 119-й позиции. На 117-м месте расположена сборная Косова, а на 175-й позиции национальная команда Молдовы.
Следовательно, если в
Отметим, что на данный момент в активе Косово два очка, а у Молдовы один набранный пункт. Их игра начнется в 01:45 по времени
Прямо сейчас вся ситуация выглядит именно таким образом. Однако нет точной информации, когда в УЕФА огласят стыковые противостояния. Если организация отложит это на более поздний срок, то, с учетом обновления рейтинга, положение дел может измениться.
Напомним, что сборная Казахстана в последнем туре Лиги наций дома уступила команде Литвы — 1:2.
Димаш Тулегенов