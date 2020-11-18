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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций

По его руководством команда стала худшей в группе.

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Источник: РИА "Новости"

Чешский специалист Михал Билек не стал комментировать свое возможное увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Казахстан

Сегодня в Алматы в заключительном матче группы его подопечные в добавленное время потерпели поражение и заняли последнее место в турнирной таблице. А о вероятном увольнении Билека заговорили еще до этой встречи.

«У меня заканчивается контракт в январе. Хочу ли я остаться? Я не хочу это комментировать», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что сборной Казахстана теперь предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы сохранить прописку в Лиге С или вылететь в дивизион классом ниже.

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