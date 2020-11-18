Михал Билек ответил на вопрос о своем увольнении после поражения сборной Казахстана в Лиге наций
По его руководством команда стала худшей в группе.
По его руководством команда стала худшей в группе.
Чешский специалист Михал Билек не стал комментировать свое возможное увольнение с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня в Алматы в заключительном матче группы его подопечные в добавленное время потерпели поражение и заняли последнее место в турнирной таблице. А о вероятном увольнении Билека заговорили еще до этой встречи.
«У меня заканчивается контракт в январе. Хочу ли я остаться? Я не хочу это комментировать», — сказал тренер на послематчевой
Напомним, что сборной Казахстана теперь предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы сохранить прописку в Лиге С или вылететь в дивизион классом ниже.