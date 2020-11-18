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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Завершить на мажорной ноте». Тренер Литвы — о красной карточке Куата, отсутствии лидеров сборной Казахстана и победе в Алматы

Он оценил матч Лиги наций.

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Наличие лидеров сборной Казахстана могло сказаться на результате, заявил после победы в матче Лиги наций главный тренер команды Литвы Валдас Урбонас, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также отметил качество газона в Алматы и назвал матч, который его расстроил.

— Прокомментируйте матч?

— Думали завершить футбольный сезон на мажорной ноте. Мы заслужили эту победу, пропустили первый гол, но быстро вернулись и отыгрались. После красной карточки соперника перевес в численности дал нам преимущество.

Команда
Литва

— По сравнению с первой игрой с Казахстаном вы заметили, что снизилось качество футбола?

— Конечно, я думаю, что присутствие ваших лидеров в сегодняшнем матче изменило бы игру. Но мы не думали, кто выйдет против нас, а думали, как самим построить игру и победить.

— В конце казалось, что вы отдали мяч и были согласны на ничью.

— Все время не получится держать мяч. Я доволен, как наши игроки вышли на замену. У нас были моменты до этого и в первом тайме имели хорошие шансы. Мы были сконцентрированы на результате.

— Ребята так сильно радовались — это из-за гола на последних секундах или из-за того, что остались в дивизионе C?

— Когда победа достается в такой борьбе, ребята показывают такую радость. Качество поля соответствовало уровню Лиги наций. Теперь надо смотреть вперед.

— Итоговое распределение в нашей группе закономерно?

— Сейчас можно возвращаться в первую игру в Вильнюс, когда мы проиграли. Если так считать, можно думать, что мы могли продвинуться в турнирной таблице выше. Сборная обновилась, ищет свою игру. Мы не отошли от своего пути. Меня воодушевляет это.

— Сегодня, несмотря на погоду игра получилась?

— Мы старались играть, держать мяч. Поле не мешало играть. Газон в прекрасном состоянии — не то, что в воскресенье в Минске. Это две большие разницы. Мы показали хороший футбол.

— Заслуживала ли сборная Литвы нечто большее?

— Расстроил результат в Минске, а сегодня был камбэк.

Напомним, встреча шестого тура в Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Литвы. У сборной Казахстана осталось четыре очка, у Литвы восемь баллов и третье место в группе.

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