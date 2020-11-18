«Не хочу говорить об этом». Билек прокомментировал поражение от Литвы, удаление Куата и свое будущее в сборной Казахстана

Несмотря на потерю основных футболистов сборной Казахстана по футболу, оставшиеся в составе игроки проявили себя хорошо, заявил после поражения от Литвы в матче Лиги наций главный тренер Михал Билек, сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции чешский специалист подвел мини-итог своей работы, назвав ряд хороших, по его мнению, игр национальной команды.

— Как повлияло на игру удаление Куата?

— Вы видели, что ребята работали очень хорошо. Хотели выиграть. Нас интересовала только победа. Открылись в конце матча и пропустили. Спасибо ребятам за игру. Они выложились.

— Даже в сторону Куата ничего не можете сказать?

— Он опытный игрок и знал, что у него есть желтая карточка. Это ошибка.

— Зачем было играть в три нападающих, если Хижниченко и Щеткин друг друга дублируют?

— В конце матча мы хотели играть в длинный пас. Хижниченко — нападающий, он вышел для этого.

— Не кажется ли, что мы заслуженно занимаем последнее место и лучше попытать счастья в дивизионе D, поскольку не вытягиваем в C?

— В нашей группе Беларусь и Албания были лучше, чем наша команда, и мы знали, что будем бороться за третье место с Литвой. У нас не получилось.

— Мы забили и через две минуты пропустили, это потеря концентрации?

— Мы сделали одну ошибку и пропустили. У них была одна хорошая атака. Не могу сказать, что это концентрация.

— Во втором тайме перевели на левый край Вороговского, и в последние минуты с его фланга пришли опасные моменты и гол, можно ли его винить?

— Ян играл на позиции, на которой действует в клубе. Тем более справа вышел Мирошниченко. Мы хотели атаковать и забить, поэтому надо открываться, оголять защиту.

— Про ваше будущее. Хотите ли работать в сборной?

— Мой контракт подписан до конца января. Сегодня последний матч. Не хочу об этом разговаривать.

— Как оцениваете свою работу по пятибальной шкале за два года работы?

— Мы сыграли несколько хороших матчей — с Россией, Бельгией, Шотландией. Мы заработали много очков. В этом году долго не играли и заняли последнее место. Очень жаль, что так получилось, потеряли много игроков — Исламхана, Зайнутдинова, Ерланова, Малого, Суюмбаева. Но оставшиеся ребята играли хорошо.

— Не кажется ли, что нужен другой футбол? От обороны не получается. Вас часто за это критикуют?

— Каждый болельщик хочет видеть сборную, которая много атакует и забивает. Мы не только от обороны играем. В Албании были шансы у Суюмбаева. Вороговского и Аймбетова. Но надо учитывать силу нашей команды.

Напомним, встреча шестого тура в Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Сборная Казахстана осталась с четырьмя очками и располагается на четвертой строчке, у Литвы восемь баллов и последнее и третье место в группе.