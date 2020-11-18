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21:39 (мск), источник: ТАСС

Братья Миранчуки и Заболотный вошли в стартовый состав на матч сборной России с сербами

ТАСС, 18 ноября. Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на матч против команды Сербии в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь — Маринато Гилерме («Локомотив»); защитники — Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак», капитан), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»); полузащитники — Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия); нападающий — Антон Заболотный («Сочи»).

Футбол

Лига наций B 2020/2021
18.11.2020, 22:45

Сербия-Россия-

Для 21-летнего Дивеева этот матч станет первым официальным в составе сборной России. Из-за дисквалификации встречу пропускают защитники Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция) и Андрей Семенов («Ахмат»), а также полузащитник Роман Зобнин («Спартак»). Голкипер Матвей Сафонов («Краснодар») не сможет помочь команде из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

В состав сборной Сербии вошли: вратарь — Предраг Райкович («Реймс», Франция); защитники — Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Стефан Митрович («Страсбур», Франция), Урош Спайич («Фейенорд», Нидерланды); полузащитники — Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Михайло Ристич («Монпелье», Франция), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Филип Младенович («Легия», Польша); нападающие — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Реал», Испания).

В среду россияне проведут против заключительный, шестой матч группового этапа Лиги наций, начало 22:45 мск. После пяти туров российская сборная лидирует в таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. На втором месте идут венгры (8), далее расположились команды Турции (6) и Сербии (3). Лучшая команда квартета получит право сыграть в лиге А в следующем розыгрыше турнира.

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