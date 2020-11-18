Братья Миранчуки и Заболотный вошли в стартовый состав на матч сборной России с сербами

Для 21-летнего Дивеева этот матч станет первым официальным в составе сборной России. Из-за дисквалификации встречу пропускают защитники Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция) и Андрей Семенов («Ахмат»), а также полузащитник Роман Зобнин («Спартак»). Голкипер Матвей Сафонов («Краснодар») не сможет помочь команде из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

В среду россияне проведут против заключительный, шестой матч группового этапа Лиги наций, начало 22:45 мск. После пяти туров российская сборная лидирует в таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. На втором месте идут венгры (8), далее расположились команды Турции (6) и Сербии (3). Лучшая команда квартета получит право сыграть в лиге А в следующем розыгрыше турнира.