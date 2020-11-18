Братья Миранчуки и Заболотный вошли в стартовый состав на матч сборной России с сербами
ТАСС, 18 ноября. Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на матч против команды Сербии в Лиге наций. Об этом сообщает
ТАСС, 18 ноября. Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на матч против команды Сербии в Лиге наций. Об этом сообщает
Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: вратарь — Маринато Гилерме («Локомотив»); защитники — Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак», капитан), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»); полузащитники — Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия); нападающий — Антон Заболотный («Сочи»).
Для 21-летнего Дивеева этот матч станет первым официальным в составе сборной России.
В состав сборной Сербии вошли: вратарь — Предраг Райкович («Реймс», Франция); защитники — Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Стефан Митрович («Страсбур», Франция), Урош Спайич («Фейенорд», Нидерланды); полузащитники — Неманья Радоньич («Марсель», Франция), Михайло Ристич («Монпелье», Франция), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Филип Младенович («Легия», Польша); нападающие — Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Лука Йович («Реал», Испания).
В среду россияне проведут против заключительный, шестой матч группового этапа Лиги наций, начало 22:45 мск. После пяти туров российская сборная лидирует в таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. На втором месте идут венгры (8), далее расположились команды Турции (6) и Сербии (3). Лучшая команда квартета получит право сыграть в лиге А в следующем розыгрыше турнира.