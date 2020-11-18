Источник: Тренерские штабы национальной и молодежной сборных Казахстана по футболу будут отправлены в отставку
Обе команды сыграли неудачно.
Обе команды сыграли неудачно.
Казахстанская федерация футбола уволит тренерские штабы национальной и молодежной сборных. Об этом сообщает
По данным паблика, такие кардинальные меры будут приняты 19 ноября. Также в отставку уйдут некоторые руководители, непосредственно курирующие эти команды.
Напомним, национальная сборная в среду, 18 ноября, в Алматы проиграла Литве и заняла последнее место в группе Лиги наций,
Днем ранее в Шымкенте молодежная сборная проиграла Фарерским островам в последнем матче отбора на Евро, выход в следующую стадию так же не был оформлен.