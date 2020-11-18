Сборная Армении вышла в дивизион В футбольной Лиги наций

Гол забил Оганес Амбарцумян (55-я минута). Победа в очной встрече позволила сборной Армении обойти в таблице группы 2 лиги С северомакедонцев и квалифицироваться в лигу В.

Эстонцы сыграют в плей-офф за право остаться в лиге С. Также в нем примут участие сборные Кипра и Казахстана, последний участник определится в группе 3 — там четвертыми могут стать сборные Косова и Молдавии, которые сыграют в среду в очном матче.