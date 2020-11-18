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22:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Армении вышла в дивизион В футбольной Лиги наций

ТАСС, 18 ноября. Сборная Армении по футболу обыграла со счетом 1:0 команду Северной Македонии в домашнем матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги наций. Встреча проходила в Никосии (Кипр).

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Источник: РИА "Новости"

Гол забил Оганес Амбарцумян (55-я минута). Победа в очной встрече позволила сборной Армении обойти в таблице группы 2 лиги С северомакедонцев и квалифицироваться в лигу В.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче квартета сборная Грузии дома сыграла вничью с эстонцами (0:0). По итогам шести туров первое место заняла сборная Армении (11 очков), далее расположились сборные Северной Македонии (9), Грузии (7) и Эстонии (3).

Эстонцы сыграют в плей-офф за право остаться в лиге С. Также в нем примут участие сборные Кипра и Казахстана, последний участник определится в группе 3 — там четвертыми могут стать сборные Косова и Молдавии, которые сыграют в среду в очном матче.

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