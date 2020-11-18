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18 ноября, источник: ТАСС

Жирков вышел на поле в 100-м матче в составе сборной России по футболу

ТАСС, 18 ноября. Матч Лиги наций против команды Сербии стал для защитника Юрия Жиркова 100-м в составе сборной России по футболу. Встреча стартовала в Белграде в 22:45 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Жирков дебютировал в национальной команде 9 февраля 2005 года в товарищеском матче против сборной Италии (0:2). 37-летний защитник занимает пятое место по количеству игр за сборную России — больше матчей провели Василий Березуцкий (101), Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

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В составе национальной команды Жирков выступал на чемпионате Европы — 2008, когда россияне завоевали бронзовые медали, а также на европейском первенстве 2012 года и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. На домашнем мировом первенстве он провел три встречи: против команд Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и Испании (1:1, 4:3 — по пенальти).

С 2016 года Жирков представляет «Зенит». До перехода в петербургский клуб он выступал за тамбовский «Спартак», столичные ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси». Вместе с ЦСКА он дважды стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За два сезона в «Челси» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Будучи игроком «Зенита» он по два раза стал победителем чемпионата, кубка и суперкубка страны.

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