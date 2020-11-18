Шевченко — об отмене матча со Швейцарией: Дисциплинарный комитет УЕФА будет разбираться, нашей вины нет
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отмену матча шестого тура Лиги наций со Швейцарией.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отмену матча шестого тура Лиги наций со Швейцарией.
Матч был отменен
«Очень неприятно. В первую очередь, мы были готовы играть, у нас было для этого достаточное количество игроков с отрицательными тестами. Поэтому мы готовы были провести матч, но уже решение принимали власти Люцерна — города, в котором мы должны были играть. В дальнейшем будем ждать решения, каким оно окажется. Я думаю, что дисциплинарный комитет УЕФА будет разбираться в этом, никакой вины нашей нет. Мы все понимали ситуацию, в которой мы находимся, я имею в виду коронавирус. Но для меня лично это последнее, что я мог себе представить — что могут отменить матч. Выход из ситуации? Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся. Я, как главный тренер, ребята, у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами, чтобы провести матч», — цитирует Шевченко
Сообщалось, что на вынесение решения дисциплинарного комитета УЕФА по матчу может потребоваться больше месяца.