Шевченко — об отмене матча со Швейцарией: Дисциплинарный комитет УЕФА будет разбираться, нашей вины нет

«Очень неприятно. В первую очередь, мы были готовы играть, у нас было для этого достаточное количество игроков с отрицательными тестами. Поэтому мы готовы были провести матч, но уже решение принимали власти Люцерна — города, в котором мы должны были играть. В дальнейшем будем ждать решения, каким оно окажется. Я думаю, что дисциплинарный комитет УЕФА будет разбираться в этом, никакой вины нашей нет. Мы все понимали ситуацию, в которой мы находимся, я имею в виду коронавирус. Но для меня лично это последнее, что я мог себе представить — что могут отменить матч. Выход из ситуации? Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся. Я, как главный тренер, ребята, у нас было достаточно игроков с отрицательными тестами, чтобы провести матч», — цитирует Шевченко пресс-служба украинской ассоциации футбола.