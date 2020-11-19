Губерниев жестко раскритиковал сборную России за игру с Сербией

«Есть ощущение, что после ряда успехов наш главный тренер откровенно “заигрался”», — написал в своём telegram-канале Губерниев, подчеркнув, что сборная Черчесова — «весьма средненькая европейская команда».

«Наш фарт закончился! А за ним мало что есть. Схема не работает. Игроки друг друга не понимают. Плана “Б” нет. В Заболотного уже, похоже, не верят даже товарищи по команде. Вариант “я с любыми игроками всего добьюсь” не работает», — подытожил Губерниев.