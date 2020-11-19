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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев жестко раскритиковал сборную России за игру с Сербией

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной России во время матча с Сербией в Лиге наций УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в среду на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Сборная России проиграла 5:0. Главным арбитром матча назначен англичанин Энтони Тейлор. Прямой эфир транслировал «Первый канал».

«Есть ощущение, что после ряда успехов наш главный тренер откровенно “заигрался”», — написал в своём telegram-канале Губерниев, подчеркнув, что сборная Черчесова — «весьма средненькая европейская команда».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш фарт закончился! А за ним мало что есть. Схема не работает. Игроки друг друга не понимают. Плана “Б” нет. В Заболотного уже, похоже, не верят даже товарищи по команде. Вариант “я с любыми игроками всего добьюсь” не работает», — подытожил Губерниев.

Сборная России набрала восемь очков в шести матчах и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА.

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