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01:11 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все полуфиналисты Лиги наций

ТАСС, 19 ноября. Определились все участники полуфинала текущего розыгрыша футбольной Лиги наций. Заключительные матчи группового этапа турнира прошли в среду.

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Источник: AP 2020

Победителем группы 1 стала сборная Италии. В последнем туре команда в гостях обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В другом матче группы сборная Нидерландов на выезде оказалась сильнее команды Польши — 2:1. Итальянцы набрали в итоге 12 очков, второе место заняли голландские футболисты (11 очков), третье — поляки (7), четвертое — боснийцы (2), сборная Боснии и Герцеговины вылетела в лигу B.

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В группе 2 первой финишировала команда Бельгии, которая в заключительном туре обыграла команду Дании — 4:2. В другом матче сборная Англии разгромила команду Исландии со счетом 4:0. В активе бельгийцев в итоге стало 15 очков, датчане с 10 очками заняли второе место, англичане — третье (10), исландцы — четвертое (0). В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Исландии сыграет в лиге B.

Ранее в полуфинал Лиги наций вышли сборные Франции и Испании, ставшие победителями соответственно групп 3 и 4 высшего дивизиона турнира — лиги A. Полуфинальные пары и даты матчей финального турнира станут известны позднее.

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