0:5 в Белграде — стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы
Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?
Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?
Давненько нас так не унижали на уровне сборных. Россия потерпела сокрушительное поражение в решающей игре на групповом этапе Лиги наций. Такое впечатление, что из команды Станислава Черчесова выпустили воздух после тяжелейшего матча в Турции. В Лиге А нас не будет, а, значит, против топовых сборных мы не сыграем. Может, это и к лучшему, ведь не хочется привыкать к результатам, за которые стыдно.
Главные события матча Сербия — Россия:
— В составе сборной России поменялись четыре позиции по сравнению с матчем в Стамбуле.
В начале игры у Черчесова было два повода схватиться за сердце.
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— Второй гол сборной Сербии на 25-й минуте — коллективная ошибка нашей команды в обороне. Хозяева спокойно разыграли комбинацию у ворот сборной России. Подачу Филипа Младеновича по идее должны были заблокировать Вячеслав Караваев или Александр Ерохин. И уж совсем странно, что Жирков, проводивший сотый матч за сборную, остался один против двух сербов без поддержи центральных защитников. Естественно, центрфорвард «Реала» Лука Йович продавил юбиляра.
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— Третий мяч у сербов забил вышедший на замену Душан Влахович, которому словно передал голевую эстафету травмированный Радоньич. В этом эпизоде всё началось с того, что поскользнулся Жирков. Кузяев не смог помешать нанести удар, а Дивеев упустил оппонента на добивании.
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— Но и на этом кошмар для сборной России в первом тайме не закончился! Перед самым перерывом Йович оформил дубль, воспользовавшись тем, что Караваев не заблокировал кросс Младеновича, а Дивеев ошибся позиционно. Наши при атаках сербов всё время опаздывали на
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— Парадокс первого тайма в том, что сборная России создала не меньше опасных моментов и нанесла даже больше ударов, чем Сербия — 9:7 (в створ — 3:5). Один только Антон Заболотный шесть раз атаковал ворота хозяев и мог как минимум оформить
Джанаев продержался «сухим» меньше 20 минут. Сборная России нарвалась на быстрый контрвыпад соперника после собственного стандарта. Младенович получил достаточно свободы, чтобы забить с двух касаний.
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— Сборная России стремилась забить «гол престижа», играя в концовке без штатных центрфорвардов. Видимо, Александр Соболев и Фёдор Чалов пока совсем не убеждают Черчесова. Заболотный отыграл 71 минуту, в его статистике — семь ударов (в створ — четыре). Но Антон так и не использовал ни одного из своих шансов.
Анатолий Романов