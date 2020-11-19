Сербия — Россия: Жирков стал 530-м игроком в мире со 100 матчами за сборную

Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану из Египта (184 матча в период с 1995 по 2012 год). Из действующих игроков больше всего игр провел оманец Ахмед Мубарак (179), в Европе рекорд в ноябре установил испанец Серхио Рамос (178).