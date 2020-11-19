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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербия — Россия: Жирков стал 530-м игроком в мире со 100 матчами за сборную

Матч группового турнира Лиги наций Сербия — Россия (5:0) стал для Юрия Жиркова юбилейным, 100-м за национальную команду.

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37-летний защитник стал 530-м футболистом в мире, сумевшим достичь этой отметки.

Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану из Египта (184 матча в период с 1995 по 2012 год). Из действующих игроков больше всего игр провел оманец Ахмед Мубарак (179), в Европе рекорд в ноябре установил испанец Серхио Рамос (178).

Среди россиян данной отметки смогли достигнуть Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ), Игорь Акинфеев (111) и Василий Березуцкий (101). Также 112 матчей на счету советского футболиста Олега Блохина.

Рекордсмены по матчам за сборные

1. Ахмед Хассан (Египет, годы выступлений 1995 — 2012) — 184 матча.

2. Ахмед Мубарак (Оман, 2003 — н.в.) — 179.

3. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 1993−2006) — 178.

Бадер Аль-Мутва (Кувейт, 2003 — н.в.) — 178.

Серхио Рамос (Испания, 2005 — н.в.) — 178.

6. Клаудио Суарес (Мексика, 1992 — 2006) — 177.

7. Джанлуиджи Буффон (Италия, 1997 — 2018) — 176.

Хоссам Хассан (Египет, 1985 — 2006) — 176.

9. Амир Шафи (Иордания, 2002 — н.в.) — 175.

10. Криштиану Роналду (Португалия, 2003 — н.в.) — 170…

110. Сергей Игнашевич (Россия, 2002 — 2018) — 127…

241. Виктор Онопко (СНГ/Россия, 1992 — 2004) — 113…

255. Олег Блохин (СССР, 1972 — 1988) — 112…

278. Игорь Акинфеев (Россия, 2004 — 2018) — 111…

462. Василий Березуцкий (Россия, 2003 — 2016) — 101…

492. Юрий Жирков (Россия, 2005 — н.в.) — 100.

Сербия
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Первый тайм: 4:0
Россия
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