Черчесов — о разгроме от Сербии, отсутствии Дзюбы и замене Гильерме

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После 0:5 в Белграде Станислав Черчесов ответил на вопросы медиа. Sport24 записал главное.

— В первом тайме у нас было больше моментов, чем у сербов, но ни одного мяча не забито. С чем связываете это?

— Скажу банальность: у них все залетело сегодня, у нас — нет. Хотя я думаю, что, если бы мы даже забили наш первый момент, это ничего бы не изменило. Надо быть объективным, сербы были сегодня свежее, лучше. Они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое у нас должно быть. А когда команда физически не готова, мы выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается, и здесь двух мнений быть не может.

— После сегодняшнего матча вы оцените тот факт, что Россия будет играть на Евро, а Сербия нет?

— Ну, это же сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко, эта пандемия нас чуть-чуть приостановила. Сербия не вышла на чемпионат Европы, значит, в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них по той или иной причине не получилось это сделать. А мы дали свой результат, потому мы и на чемпионате Европы, а Сербия пока нет. Хотя Сербия всегда была хорошей командой, не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.

— Матч с Молдовой мог повлиять на эти два матча с точки зрения формы и скачков, которые мы видели?

— Зачем задавать этот вопрос, если игра стоит в календаре? Это же не от нас зависит, это не наша прихоть. Я об этом уже говорил. Все команды играют по три игры. Что касается разницы в игре, то это футбол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d2CFS4dkgu4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Команда не пробилась в высший дивизион. Это может быть поводом вашей отставки?

— Этот вопрос не ко мне. Мы хорошо начали турнир, закончили его неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. У нас много новых игроков, видимо, с листа не всем удается сыграть на таком уровне.

— В перерыве вы заменили вратаря. Почему?

— Гильерме сыграл неудачный тайм. Ни разу не выручил, поэтому мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять?

— Невызов Дзюбы был ошибкой?

— Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять этот вопрос педалируете. Дзюба нам добавляет многое в игре, другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, что это было правильное решение.

— Не было ли мыслей уйти со скамейки по ходу игры? Как Ярцев в свое время.

— Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос.

— Сделали ли вы какие-то выводы на будущее?