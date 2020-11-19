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09:27 (мск), источник: ТАСС

Капитан сборной России извинился за разгромное поражение от сербов

ТАСС, 19 ноября. Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение от команды Сербии в матче Лиги наций. Комментарий защитника приводит пресс-служба национальной команды.

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В среду сборная России проиграла в гостях со счетом 0:5 команде Сербии в заключительном, шестом туре Лиги наций.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — сказал Джикия.

Лидировавшие в таблице на протяжении всего группового этапа россияне упустили первую строчку и не сумели выйти в высший дивизион Лиги наций. Кроме того, из-за этого поражения российская команда окажется в третьей корзине при жеребьевке европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.

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Сербия
5:0
Первый тайм: 4:0
Россия
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