Капитан сборной России извинился за разгромное поражение от сербов

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В среду сборная России проиграла в гостях со счетом 0:5 команде Сербии в заключительном, шестом туре Лиги наций.

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — сказал Джикия.

Лидировавшие в таблице на протяжении всего группового этапа россияне упустили первую строчку и не сумели выйти в высший дивизион Лиги наций. Кроме того, из-за этого поражения российская команда окажется в третьей корзине при жеребьевке европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.