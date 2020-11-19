Капитан сборной России извинился за разгромное поражение от сербов
ТАСС, 19 ноября. Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение от команды Сербии в матче Лиги наций. Комментарий защитника приводит
ТАСС, 19 ноября. Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение от команды Сербии в матче Лиги наций. Комментарий защитника приводит
В среду сборная России проиграла в гостях со счетом 0:5 команде Сербии в заключительном, шестом туре Лиги наций.
«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — сказал Джикия.
Лидировавшие в таблице на протяжении всего группового этапа россияне упустили первую строчку и не сумели выйти в высший дивизион Лиги наций. Кроме того,