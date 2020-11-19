Бикфалви отправил Россию в третью корзину, Италия и Бельгия в «Финале четырех»

Дивизион А

Манчини замахнулся на рекорд Липпи. Голландия показала характер

Группа 1

Босния — Италия — 0:2 (Беллотти, 22. Берарди, 68)

Польша — Голландия — 1:2 (Южвяк, 6 — Депай, 77, с пенальти. Вайналдум, 84)

Боснийцы, отправляющиеся в дивизион В, не стали проблемой для безупречной в этом турнире Италии. «Скуадра адзурра» прошла в «Финал четырех» с такой же легкостью, как Инсинье и Беллотти организовали первый гол. Под началом Роберто Манчини итальянцы не проигрывают 22 матча подряд, и экс-наставнику «Зенита» осталось еще три встречи до повторения рекорда Марчело Липпи.

В параллельном матче поляки повели после соло Южвяка, который начал свой рейд к воротам с центра поля. Потом Плахета пробил в штангу, и эти моменты прекрасно иллюстрировали проблемы Голландии в обороне. Основная пара центральных защитников де Лигт — ван Дейк на больничном, выбыл из строя Аке. Правда, в атаке у оранжевых проблем не наблюдается, и, перехватив инициативу во втором тайме, они добились волевой победы. Героем ноябрьского отрезка стал Вайналдум, у которого три гола в двух играх.

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Англичане повторили достижение позапрошлого века

Группа 2

Бельгия — Дания — 4:2 (Тилеманс, 3. Лукаку, 56, 70. Де Брейне, 88 — Винн, 18. Шадли, 87, в свои ворота)

Англия — Исландия — 4:0 (Райс, 20. Маунт, 24. Фоуден, 80, 84)

Соперники сборной России на Евро-2020 вели спор за выход в «Финал четырех». «Красных дьяволов» устраивала ничья, но они сразу взяли быка за рога. Тилеманс, забивший в прошлом туре англичанам, фирменным дальним ударом огорчил и своего одноклубника по «Лестеру» Шмайхеля.

Оформивший дубль Ромелу — лучший снайпер дивизиона, а Бельгия ожидаемо поборется за главный трофей Лиги наций. Там Куртуа вряд ли будет допускать ошибки, как в этой игре, когда голкипер пропустил мяч под ногой после паса Шадли к своим воротам. Хозяева мгновенно ответили на собственный конфуз голом Де Брейне.

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Англия в не имевшем турнирного значения матче спокойно разобралась с Исландией, которая в двух розыгрышах Лиги наций не набрала ни одного очка и попрощалась с главным тренером Эриком Хамреном. Все стало ясно в тот момент, когда британцы забили два мяча за четыре минуты, причем отличились знакомые с детских лет воспитанники «Челси» Райс и Маунт.

Ну, а голы Фоудена примечательны тем, что на «Уэмбли» в одной игре ворота поразили три футболиста, чей возраст не превышает 21 год. Прошлый раз в истории «Трех львов» подобное случалось в 1883 году! Сам же хавбек «Манчестер Сити» стал самым юным игроком, который сделал дубль за сборную на главном стадионе Англии (20 лет и 174 дня).

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Дивизион В

Минздрав против сборной

Группа 1

Австрия — Норвегия — 1:1 (Грбич, 90+4 — Захид, 61)

Северная Ирландия — Румыния — 1:1 (Бикфалви, 81 — Бойс, 56)

Единственный случай коронавируса лишил сборную Норвегии возможности выйти в дивизион А, хотя правильнее говорить, что виновниками неспортивной развязки в этой группе стал минздрав скандинавской страны. Всю команду отправили на карантин еще перед предыдущим матчем с Румынией, после чего УЕФА присудил норвежцам поражение. А так как открытое письмо футболистов тоже оставили без внимания, на игру к прямому конкуренту Австрии отправилась частично молодежная сборная. После гола одного из самых опытных ее игроков — 26-летнего Захида — гости могли переломить ситуацию в группе, но одного мяча после домашних 1:2 было мало, а в добавленное арбитром время хозяева отыгрались.

Австрийцы — в дивизионе А. Ну, а гол хавбека «Урала» Бикфалви, который в параллельном матче принес ничью Румынии, отправил Россию в третью корзину перед жеребьевкой отборочного цикла ЧМ-2022.

Группа 2

Израиль — Шотландия — 1:0 (Соломон, 44)

Чехия — Словакия — 2:0 (Соучек, 17. Ондрашек, 55)

Шотландцы бурно праздновали выход на Евро-2020, и, похоже, у них не осталось эмоций на Лигу наций. Хотя, даже после поражения от словаков все было в руках британцев. Требовалось обыграть Израиль, однако соперник в первом тайме провел отличную контратаку, и нападающий «Шахтера» Соломон умчался от защитников так же, как в памятном матче Лиги чемпионов с «Реалом». В итоге на высший уровень перешла выигравшая у соседей Чехия, которая, кстати, проиграла Шотландии оба матча (0:1, 1:2).

Группа 3

Венгрия — Турция — 2:0 (Шигер, 57. Варга, 90+5)

Сербия — Россия — 5:0

Венгры провели идеальный отрезок. Сначала вышли на Евро, а теперь добились повышения в классе. И заодно помогли сербам, отправив Турцию в дивизион С.

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Группа 4

Уэльс — Финляндия — 3:1 (Уилсон, 29. Джеймс, 46. Мур, 84 — Пукки, 63)

Ирландия — Болгария — 0:0

Финны, которым нужно было побеждать в Кардиффе, уже на 12-й минуте остались в меньшинстве после удаления Уронена. Защитник свалил на газон убегавшего к воротам Уилсона, которого в итоге не сдержали и другие игроки гостей. Когда полузащитник открывал счет, в роли ассистента выступил Бэйл. А гол Джеймса в самом начале второго тайма фактически предопределил исход игры. И пусть лидер финнов Пукки не ушел с поля без гола, принципиально это ничего не изменило. Уэльс вышел в элитное общество, а неудачником группы стала Болгария.

Дивизион С

Прорыв Армении и осечка Белоруссии

Группа 2

Армения — Северная Македония — 1:0 (Амбарцумян, 55)

Грузия — Эстония — 0:0

Несколько дней назад македонцы пробились в финальный турнир Евро-2020, однако второго успеха добиться не удалось. В дивизион В поднялась возглавляемая Хоакином Капарросом сборная Армении.

Группа 3

Греция — Словения — 0:0

Косово — Молдавия — 1:0 (Кастрати, 31)

Повышения в классе добилась Словения, удержавшая устраивающую ее ничью в гостях у главного конкурента.

Группа 4

Казахстан — Литва — 1:2 (Аймбетов, 38 — Воробьев, 40. Новиковас, 90+4)

Албания — Белоруссия — 3:2 (Чикалеши, 20, 27, с пенальти. Манай, 44 — Скавыш, 35. Эбонг, 80)

Белорусы в последнем туре уступили Албании лидерство и путевку во второй по статусу дивизион.