Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Бельгия
Дания
42
Футбол. Лига наций
18.11
Англия
Исландия
40
Футбол. Лига наций
18.11
Босния и Герцеговина
Италия
02
Футбол. Лига наций
18.11
Польша
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
18.11
Ирландия
Болгария
00
Футбол. Лига наций
18.11
Уэльс
Финляндия
31
Футбол. Лига наций
18.11
Австрия
Норвегия
11
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия
Румыния
11
Футбол. Лига наций
18.11
Чехия
Словакия
20
Футбол. Лига наций
18.11
Израиль
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия
Турция
20
Футбол. Лига наций
18.11
Сербия
Россия
50
Футбол. Лига наций
18.11
Греция
Словения
00
Футбол. Лига наций
18.11
Косово
Молдавия
10
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан сборной России по футболу извинился за «позорный» матч с Сербией

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за «позорное» поражение от команды Сербии в Лиге наций (0:5). Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Джикия отметил, что говорить о том, что происходило на поле во время матча, особо нечего. Он подчеркнул, что вся ответственность полностью лежит на футболистах, которые провалились. Футболист извинился за такое «недоразумение».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможной отставке после разгромного поражения от команды Сербии. 57-летний специалист отметил, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. При этом Черчесов подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Сербия
5:0
Первый тайм: 4:0
Россия
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
0:5 в Белграде. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы
Русский теннисист разгромил лучшего в мире на главном турнире
Черчесов — о разгроме, отсутствии Дзюбы и замене Гильерме
Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022
Италия и Бельгия в «Финале четырех». Обзор матчей Лиги наций
Капитан сборной России извинился за разгромное поражение
В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгрома (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь