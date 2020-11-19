«А почему меня должны в отставку отправить?» В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгромного поражения

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На пресс-конференции главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову задали несколько неудобных вопросов. В частности, у него поинтересовались может ли быть поводом для отставки такое поражение сборной России в Сербии в совокупности с невыходом в лигу А в Лиге наций и вылетом в третью корзину отбора ЧМ-2022.

«Этот вопрос не ко мне», — отреагировал Черчесов во время пресс-конференции.

Также у Черчесова спросили, не было ли у него мысли уйти с тренерской скамейки прямо во время матча. Тренеру сборной России это не понравилось. «Давай дальше, следующий вопрос», — ответил он.

После этого вопросов Черчесову не последовало.

Пресс-конференция закончилась, но трансляция продолжилась в ожидании представителей сборной Сербии.

Именно в этот момент в эфир попала закадровая речь Черчесова, который, судя по всему, общался с журналистом, спросившим у него про отставку.

В частности, в эфире слышные следующие слова главного тренера сборной России:

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?».