Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Бельгия
Дания
42
Футбол. Лига наций
18.11
Англия
Исландия
40
Футбол. Лига наций
18.11
Босния и Герцеговина
Италия
02
Футбол. Лига наций
18.11
Польша
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
18.11
Ирландия
Болгария
00
Футбол. Лига наций
18.11
Уэльс
Финляндия
31
Футбол. Лига наций
18.11
Австрия
Норвегия
11
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия
Румыния
11
Футбол. Лига наций
18.11
Чехия
Словакия
20
Футбол. Лига наций
18.11
Израиль
Шотландия
10
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия
Турция
20
Футбол. Лига наций
18.11
Сербия
Россия
50
Футбол. Лига наций
18.11
Греция
Словения
00
Футбол. Лига наций
18.11
Косово
Молдавия
10
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
09:51 (мск), источник: Sport24

«А почему меня должны в отставку отправить?» В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгромного поражения

В среду, 18 ноября, сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 0:5 от национальной команды Сербии в гостевом матче Лиги наций.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

На пресс-конференции главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову задали несколько неудобных вопросов. В частности, у него поинтересовались может ли быть поводом для отставки такое поражение сборной России в Сербии в совокупности с невыходом в лигу А в Лиге наций и вылетом в третью корзину отбора ЧМ-2022.

«Этот вопрос не ко мне», — отреагировал Черчесов во время пресс-конференции.

Также у Черчесова спросили, не было ли у него мысли уйти с тренерской скамейки прямо во время матча. Тренеру сборной России это не понравилось. «Давай дальше, следующий вопрос», — ответил он.

После этого вопросов Черчесову не последовало.

Пресс-конференция закончилась, но трансляция продолжилась в ожидании представителей сборной Сербии.

Именно в этот момент в эфир попала закадровая речь Черчесова, который, судя по всему, общался с журналистом, спросившим у него про отставку.

В частности, в эфире слышные следующие слова главного тренера сборной России:

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?».

«5:0? И что? 5:0 нам даст больше».

Во время загрузки произошла ошибка.
Сербия
5:0
Первый тайм: 4:0
Россия
 «Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
«Мне даже понравилось». Бывшая жена Кержакова - про секс-скандал с Дзюбой
0:5 в Белграде. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы
Русский теннисист разгромил лучшего в мире на главном турнире
Черчесов — о разгроме, отсутствии Дзюбы и замене Гильерме
Россия провалилась в третью корзину отбора ЧМ-2022
Италия и Бельгия в «Финале четырех». Обзор матчей Лиги наций
Капитан сборной России извинился за разгромное поражение
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь