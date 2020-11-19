Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций

Стал известен и лучший бомбардир розыгрыша основной части Лиги наций. Им стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забивший 6 голов. Следом за игроком дортмундской «Боруссии» расположились Эран Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия), у которых по 5 голов.