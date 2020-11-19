Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций
18 ноября состоялись матчи заключительного тура Лиги наций. По его итогу определились команды, поднявшиеся в дивизион выше, а также участники «Финала четырех» турнира.
18 ноября состоялись матчи заключительного тура Лиги наций. По его итогу определились команды, поднявшиеся в дивизион выше, а также участники «Финала четырех» турнира.
Стал известен и лучший бомбардир розыгрыша основной части Лиги наций. Им стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забивший 6 голов. Следом за игроком дортмундской «Боруссии» расположились Эран Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия), у которых по 5 голов.
Отметим, что Лукаку сможет пополнить свой бомбардирский счет в розыгрыше «Финала четырех» Лиги наций, куда вышли Бельгия, Италия, Франция и Испания.