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10:05 (мск), источник: Sport24

Холанд стал лучшим бомбардиром основного турнира Лиги наций

18 ноября состоялись матчи заключительного тура Лиги наций. По его итогу определились команды, поднявшиеся в дивизион выше, а также участники «Финала четырех» турнира.

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Стал известен и лучший бомбардир розыгрыша основной части Лиги наций. Им стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забивший 6 голов. Следом за игроком дортмундской «Боруссии» расположились Эран Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия), у которых по 5 голов.

Отметим, что Лукаку сможет пополнить свой бомбардирский счет в розыгрыше «Финала четырех» Лиги наций, куда вышли Бельгия, Италия, Франция и Испания.

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