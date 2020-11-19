Стало известно, почему Соболев не сыграл с сербами

«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него “защелкнуло” колено. Заблокировало. Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков.