Стало известно, почему Соболев не сыграл с сербами
Журналист Илья Казаков в своем
Журналист Илья Казаков в своем
По данным журналиста, у форварда «Спартака» — повреждение колена.
«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него “защелкнуло” колено. Заблокировало. Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков.
По данным журналиста, форвард сможет принять участие в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Игра состоится в субботу, 21 ноября на «Открытие Арене».