Страшнее 0:5 от Сербии только реакция Черчесова. Он отказывается признавать, что сборная давно «плывет»
Мнение Леонида Волотко.
Мнение Леонида Волотко.
Мы так привыкли к пафосу Черчесова, что уже просто не обращаем на него внимания и думаем, что это в порядке вещей, а
Все отучились называть матчи «товарищескими», исключили из лексикона слово «проблема» и послушно кивали в ответ на то, что футболисты не «ошибаются», а «допускают просчеты». Лексика Черчесова звучала органично на фоне выхода в четвертьфинал чемпионата мира, отбора на Евро или хотя бы побед. Но прямо сейчас выглядит просто странно.
Когда все видят, как в Москве сборная Турции переворачивает игру одной заменой и возит Россию весь второй тайм, Черчесов занимается не поиском проблем, а просто банит слово «усталость» и прерывает на нем каждое интервью: «Давайте из толкового словаря Даля это слово уберем, потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в
Когда в Стамбуле рамки расширились до удаления в первом тайме и поражения, Черчесов рассказывал, что турки не знали, как играть. И утверждал, что серии из пяти матчей без побед как будто не существует: «Мы обращаем внимание не на серии, а только на свою работу: какие задания даем, как футболисты их выполняют. Главное, что внутри команды есть понимание, куда мы идем, что хотим, и к чему это нас приведет».
Понимание, куда идет сборная, привело к крупнейшему поражению за 16 лет и провалу обеих задач на 2020-й: команда завершила год вылетом в третью корзину и усложнила отбор на ЧМ-2022, осталась в Лиге B и продлила серию до шести матчей без побед.
Признал ли тренер, что «понимание, куда мы идем», окончательно рассеялось? Что сборная в кризисе, а его штаб провалился примерно по всем направлениям: от формирования состава на ключевые матчи до тактики на ту же Сербию, которая вырубила Россию за тайм, и
Вот хайлайты вчерашней
Окончательно все прояснилось через
«А почему меня должны в отставку отправить?
«5:0? И что? 5:0 нам даст больше».
Ну, то есть виноват вратарь, реализация и «14 отсутствующих». 0:5 от Сербии — не позор, а просто «неважное окончание турнира». Но к тренеру, конечно, должно быть ровно ноль вопросов.
Уточнять у Черчесова, что в сборной делает Заболотный (еще и под 10-м номером), сильно ли помог выход Джанаева при 0:4 и точно ли потери России серьезнее, чем потери Сербии, где только в день матча
После ЧМ-2018 сборная настолько поверила в собственное величие и класс, что не заметила, как начала возвращаться туда, с чего начинала.
Не страшно срываться на вопросы про отставку после 0:5 и зарубать критику игры, состава и тренерских решений. Страшно — не понимать, почему это вообще происходит. Сборная давно «плывет» и как минимум не прогрессирует. И чем быстрее это заметят в тренерском штабе, тем будет лучше