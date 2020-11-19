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16:49 (мск), источник: Sport24

Страшнее 0:5 от Сербии только реакция Черчесова. Он отказывается признавать, что сборная давно «плывет»

Мнение Леонида Волотко.

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Мы так привыкли к пафосу Черчесова, что уже просто не обращаем на него внимания и думаем, что это в порядке вещей, а по-другому просто не бывает. Предъявлять за дерзость все это время было как-то неудобно: можно оставаться хейтером сборной и персонально тренера, но когда есть результат, любой коуч имеет право вести себя так, как хочет.

Все отучились называть матчи «товарищескими», исключили из лексикона слово «проблема» и послушно кивали в ответ на то, что футболисты не «ошибаются», а «допускают просчеты». Лексика Черчесова звучала органично на фоне выхода в четвертьфинал чемпионата мира, отбора на Евро или хотя бы побед. Но прямо сейчас выглядит просто странно.

Когда все видят, как в Москве сборная Турции переворачивает игру одной заменой и возит Россию весь второй тайм, Черчесов занимается не поиском проблем, а просто банит слово «усталость» и прерывает на нем каждое интервью: «Давайте из толкового словаря Даля это слово уберем, потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в какие-то рамки загоняем».

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Когда в Стамбуле рамки расширились до удаления в первом тайме и поражения, Черчесов рассказывал, что турки не знали, как играть. И утверждал, что серии из пяти матчей без побед как будто не существует: «Мы обращаем внимание не на серии, а только на свою работу: какие задания даем, как футболисты их выполняют. Главное, что внутри команды есть понимание, куда мы идем, что хотим, и к чему это нас приведет».

Понимание, куда идет сборная, привело к крупнейшему поражению за 16 лет и провалу обеих задач на 2020-й: команда завершила год вылетом в третью корзину и усложнила отбор на ЧМ-2022, осталась в Лиге B и продлила серию до шести матчей без побед.

Признал ли тренер, что «понимание, куда мы идем», окончательно рассеялось? Что сборная в кризисе, а его штаб провалился примерно по всем направлениям: от формирования состава на ключевые матчи до тактики на ту же Сербию, которая вырубила Россию за тайм, и гейм-менеджмента? Может, хотя бы извинился за разгром? Конечно, нет.

Вот хайлайты вчерашней пресс-конференции Черчесова:

  • «У них все залетело, у нас нет».
  • «Теперь вам понятно, почему мы аккуратно вводили молодых игроков?».
  • «Гильерме провел неудачный тайм: ни разу не выручил».
  • «Мысли уйти со скамейки, как Ярцев? Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос».
  • «Отставка? Вопрос не ко мне. Мы хорошо начали турнир, закончили неважно».

Окончательно все прояснилось через пол-минуты, когда брифинг закончился, а трансляция продолжилась в ожидании представителей сборной Сербии. В этот момент в эфир попала закадровая речь Черчесова, который обратился к журналисту, спросившему про отставку.

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?».

«5:0? И что? 5:0 нам даст больше».

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Ну, то есть виноват вратарь, реализация и «14 отсутствующих». 0:5 от Сербии — не позор, а просто «неважное окончание турнира». Но к тренеру, конечно, должно быть ровно ноль вопросов.

Уточнять у Черчесова, что в сборной делает Заболотный (еще и под 10-м номером), сильно ли помог выход Джанаева при 0:4 и точно ли потери России серьезнее, чем потери Сербии, где только в день матча из-за ковида вылетели трое, просто бесполезно.

После ЧМ-2018 сборная настолько поверила в собственное величие и класс, что не заметила, как начала возвращаться туда, с чего начинала.

Не страшно срываться на вопросы про отставку после 0:5 и зарубать критику игры, состава и тренерских решений. Страшно — не понимать, почему это вообще происходит. Сборная давно «плывет» и как минимум не прогрессирует. И чем быстрее это заметят в тренерском штабе, тем будет лучше более-менее для всех.

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Сербия
5:0
Первый тайм: 4:0
Россия
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