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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сборной России сообщили о травмах Дивеева, Джикии и Соболева

Защитники сборной России Георгий Джикия и Игорь Дивеев, а также нападающий Александр Соболев получили травмы во время матча 6-го тура Лиги наций против Сербиии (0:5), сообщает пресс-служба национальной команды.

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«У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование.

Александр Соболев был включен в заявку на матч, но участия в нем не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба. Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта, — сообщает пресс-служба сборной России в Telegram-канале.

В пресс-службе отмечают, что форвард красно-белых не предъявлял никаких жалоб на состояние здоровья. Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье футболиста.

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