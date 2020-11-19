Дасаев оценил игру пропустившего четыре мяча вратаря сборной России

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По мнению специалиста, футболист «Локомотива» очень много ошибается в последнее время, поэтому его замена в перерыве была логичной. Дасаев также отметил, что на совести вратаря второй и третий пропущенные мячи.

Команда Россия

«В сборную нужно уже призывать молодых. Необходимо их наигрывать. Меня взяли в национальную команду в 22 года, Игоря Акинфеева — в 17−18 лет. Оба выросли в хороших вратарей», — добавил Дасаев.

Заключительный матч в своей группе в Лиге наций сборная России 18 ноября проиграла Сербии со счетом 0:5. Гилерме занимал место в воротах в первом тайме, пропустив четыре мяча. До этого команда уступила туркам.