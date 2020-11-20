Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро

Оно оставило сборную Станислава Черчесова и Российский футбольный союз без премиальных в размере 1,5 миллиона евро, которые получает победитель группы в дивизионе В. Кроме того, за выступление в следующем розыгрыше Лиги наций РФС переведут 1,5 миллиона, а не 2,25 миллиона, полагающихся участникам дивизиона А. То есть прямые потери в сумме равны 2,25 миллиона.