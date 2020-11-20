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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро

Поражение в Белграде от команды Сербии (0:5) не только отбросило сборную России в третью корзину перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 и лишило права сыграть в дивизионе А Лиги наций.

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Источник: Reuters

Оно оставило сборную Станислава Черчесова и Российский футбольный союз без премиальных в размере 1,5 миллиона евро, которые получает победитель группы в дивизионе В. Кроме того, за выступление в следующем розыгрыше Лиги наций РФС переведут 1,5 миллиона, а не 2,25 миллиона, полагающихся участникам дивизиона А. То есть прямые потери в сумме равны 2,25 миллиона.

Каждый из участников Лиги наций может рассчитывать на неплохие бонусы. К ним после завершения турнира добавляют премиальные в зависимости от достигнутых результатов.

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Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций

Бонусы за выступление в Лиге наций составляют:

  • Дивизион А — 2,25 миллиона.
  • Дивизион В — 1,5 миллиона.
  • Дивизион С — 1,125 миллиона.
  • Дивизион D — 0,75 миллиона.

Премиальные победителям групп составляют:

  • Дивизион А — 2,25 миллиона.
  • Дивизион В — 1,5 миллиона.
  • Дивизион С — 1,125 миллиона.
  • Дивизион D — 0,75 миллиона.

Победителю «Финала четырех» платят 6 миллионов, занявшему второе место — 4,5 миллиона, третье — 3,5 миллиона, четвертое — 2,5 миллиона.

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