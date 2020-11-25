Украине засчитали поражение в матче со Швейцарией

Сообщается, что Швейцарии присудили победу 3:0. Таким образом, швейцарцы сохраняют прописку в дивизионе А, а украинцы будут выступать в Лиге В. При этом украинская сторона может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Команда Украина

Игра не состоялась после решения главного врача кантона Люцерн из-за вспышки коронавируса у украинской команды.

При этом сборная Украины выражала готовность выйти на поле имеющимся составом, но по решению властей кантона ее отправили на карантин.