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21:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украине засчитали поражение в матче со Швейцарией

Сборной Украины засчитали поражение в матче Лиги наций со Швейцарией, сообщает официальный сайт УЕФА. Ранее игра не состоялась из-за нескольких случаев коронавируса в украинской команде.

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Источник: Reuters

Сообщается, что Швейцарии присудили победу 3:0. Таким образом, швейцарцы сохраняют прописку в дивизионе А, а украинцы будут выступать в Лиге В. При этом украинская сторона может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Команда
Украина
Игра не состоялась после решения главного врача кантона Люцерн из-за вспышки коронавируса у украинской команды.

При этом сборная Украины выражала готовность выйти на поле имеющимся составом, но по решению властей кантона ее отправили на карантин.

Обе команды набрали по шесть очков, но по личным встречам Швейцария заняла третье место в группе, а Украина — четвертое. В первой игре украинцы победили 2:1.

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