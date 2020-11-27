«Черчесов имеет право говорить об игроках сборной то, что считает нужным». Оздоев — о высказываниях главного тренера сборной России

— Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России — просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает, — сказал Оздоев. — Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. В. К.) имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.