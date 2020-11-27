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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Черчесов имеет право говорить об игроках сборной то, что считает нужным». Оздоев — о высказываниях главного тренера сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил свое мнение о резонансном интервью главного тренера нашей национальной команды Станислава Черчесова.

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— Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России — просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает, — сказал Оздоев. — Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. В. К.) имеет полное право говорить об игроках сборной то, что считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.

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Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда — будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Все у нас получится. (Вячеслав Короткин).

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