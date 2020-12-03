Финальный этап Лиги наций УЕФА пройдет в Италии
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Италия примет финальный турнир Лиги наций нынешнего розыгрыша, сообщается в официальном Twitter УЕФА.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Италия примет финальный турнир Лиги наций нынешнего розыгрыша, сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Решение было принято в четверг на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).
Матчи финального турнира, куда отобрались сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании, примут Турин и Милан.