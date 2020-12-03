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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финальный этап Лиги наций УЕФА пройдет в Италии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Италия примет финальный турнир Лиги наций нынешнего розыгрыша, сообщается в официальном Twitter УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было принято в четверг на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Матчи финального турнира, куда отобрались сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании, примут Турин и Милан.

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