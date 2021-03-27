Джикия признался, что тяжело переживал крупные поражения от сербов и «Ливерпуля»

«Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году, потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро, — сказал Джикия. — Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, — это никуда не денешь, как и 0:7 с “Ливерпулем”. Через такое тяжело проходить, но и это в карьере любого футболиста тоже бывает».