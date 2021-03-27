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12:32 (мск), источник: ТАСС

Джикия признался, что тяжело переживал крупные поражения от сербов и «Ливерпуля»

ТАСС, 27 марта. Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия тяжело переживал крупные поражения от команды Сербии и английского «Ливерпуля». Комментарий футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

В 2017 году «Спартак» в гостевом матче Лиги чемпионов потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:7), а в рамках Лиги наций в 2020 году сборная России уступила команде Сербии (0:5).

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«Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году, потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро, — сказал Джикия. — Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, — это никуда не денешь, как и 0:7 с “Ливерпулем”. Через такое тяжело проходить, но и это в карьере любого футболиста тоже бывает».

Джикии 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 играх за «Спартак» во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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