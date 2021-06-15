Аргентина ждала гола Месси со штрафного 1672 дня, но поход Лео за Кубком Америки начался с ничьей
Один из фаворитов Кубка Америки стартовал с ничьей против Чили.
Один из фаворитов Кубка Америки стартовал с ничьей против Чили.
То, что нынешний Кубок Америки — последний шанс выиграть
Не получалось, кстати, как раз против чилийцев, которым Аргентина проиграла два финала в сериях пенальти — в 2015-м и 2016-м. Два года назад — в матче за третье место — победа получилась смазанной
Срыв был понятен еще и по той причине, что обоюдные красные карточки слегка потолкавшихся Месси и Меделя не могли вызвать ничего, кроме горькой усмешки. И когда два знаменитых игрока с удовольствием позировали после недавней встречи в отборе на ЧМ-2022, становилось понятно: никакого продолжения у того придуманного конфликта не было, и быть не могло.
Тем более, целых два года прошло, а тут за одиннадцать дней, разделивших две дуэли Аргентины и Чили, сколько всего изменилось!
Общим же оказались мероприятия памяти Диего Марадоны. В первом случае аргентинцы проводили первую официальную игру после кончины великой «десятки» и открыли в Сантьяго дель Эстеро памятник дону Диего. Теперь в
Что касается игры, то Лионель Скалони снова сформировал атаку из Месси, Лаутаро Мартинеса и Николаса Гонсалеса. К перерыву это трио записало на свой счет восемь ударов, и уже ради одного из них стоило включать трансляцию из Рио. Месси со штрафного, словно рукой, забросил мяч в «девятку». Кажется, мы настолько к этому привыкли, что
А вот про чилийцев в целом этого не скажешь, и отыгралась «Ла роха» в начале второго тайма в стиле, который в полной мере продемонстрировал характер гостей. Сначала Видаль рванул на добивание, и колумбийский арбитр Вильмар Рольдан после просмотра повтора разглядел фол со стороны Тальяфико. Затем, когда Эмилиано Мартинес совершил второе подряд чудо и перевел удар Видаля с точки в перекладину, на добивание успел Варгас. Если Месси в этот день обошел Ромарио и с 744 мячами в официальных играх вышел на чистое четвертое место в списке самых результативных футболистов в истории, а также сравнялся по числу голов со штрафных с Криштиану Роналду (по 57), то Варгас превосходит Лео по голам на Кубке Америки — 13 против 10.
Интересно, кто теперь будет забивать за Чили, если травма не доигравшего до финального свистка бомбардира окажется серьезной? Аргентине же нужно вспомнить, что такое победы. В июне — после двух игр отбора на ЧМ-2022 — у команды Скалони три ничьих подряд, а предыдущий выигрыш датируется ноябрем прошлого года. Не помогло даже возвращение не игравшего за национальную команду более полутора лет Агуэро. Какие уж тут трофеи…