Сергей Карасев обслужит матч ½ финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания

Встречу сборных Италии и Испании обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов.

За VAR будет отвечать нидерландский судья Пол ван Букел, которому поможет немецкий арбитр Кристиан Дингерт.



Матч ½ финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.