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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Карасев обслужит матч ½ финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче ½ финала Лиги наций Италия — Испания, сообщается на официальном сайте организации.

Италия
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Источник: РИА "Новости"
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Встречу сборных Италии и Испании обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов.

За VAR будет отвечать нидерландский судья Пол ван Букел, которому поможет немецкий арбитр Кристиан Дингерт.

Матч ½ финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.

В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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