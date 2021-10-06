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14:25 (мск), источник: Матч ТВ

Сегодня стартует футбольный финал 4-х: Италия — Испания и Бельгия — Франция. Зачем это УЕФА и всем нам?

4 решающих топ-матча Лиги наций.

Испания
Италия
Бельгия
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Источник: Reuters

Что за формат? Где играют?

  • Полуфинал 1. Италия с Испания (6 октября, 21:35, «Сан Сиро»)
  • Полуфинал 2. Бельгия — Франция (7 октября, 21:35, «Ювентус Стэдиум»)

В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти. Интересно, что формат предусматривает и матч за 3-е место.

  • Матч за 3-е место. (10 октября, 17:30, «Ювентус Стэдиум»)
  • Финал. (10 октября, 21:35 «Сан Сиро»)

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Все 4 игры пройдут в Италии, хотя было и два других претендента — Польша и Нидерланды. Статус хозяев явно увеличивает шансы на успех итальянцев, которые не проигрывают уже 37 матчей. Прервется ли их серия на этой неделе — пожалуй, главная интрига турнира.

Напомним, что в прошлом розыгрыше-2018/19 чемпионом стала Португалия, а турнирная сетка выглядела так:

  • Полуфинал 1. Португалия — Швейцария (3:1)
  • Полуфинал 2. Нидерланды — Англия (3:1)
  • Матч за 3-е место. Швейцария — Англия (0:0, 5:6 — пен.)
  • Финал. Португалия — Нидерланды (1:0)

Отметим, что тогда решающие матчи проводились в Португалии.

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Как попасть в финал 4-х Лиги наций?

Все просто: нужно играть в элитном дивизионе Лиги наций и занимать первое место в своей группе.

  • Группа 1: Италия — 12, Нидерланды — 11, Польша — 7, Босния и Герцеговина — 2.
  • Группа 2: Бельгия — 15, Дания — 10, Англия — 10, Исландия — 0.
  • Группа 3: Франция — 16, Португалия — 13, Хорватия — 3, Швеция — 3.
  • Группа 4: Испания — 11, Германия — 9, Швейцария — 6, Украина — 6.

С форматом разобрались, но я так и не понял, зачем это нужно?

УЕФА давно находился в активном поиске формата, который бы минимизировал унылые товарищеские матчи. Придумали Лигу наций и внедрили ее в систему отборов ЧМ и ЧЕ. Получилось очень запутанно, но свои задачи этот турнир действительно решает.

Лигу наций действительно оформили как турнир с четкой структурой и сеткой дивизионов. Чтобы дополнительно укрепить его статус, решили разыгрывать и полуфинал с финалом. У приличного турнира не может быть нескольких победителей, что проверено исторически, например, Кубком Интертото.

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Безусловно, этот «финал четырех» пока тяжело воспринимать, ведь его проводят через год после последнего тура ЛН, но все-таки за победу дают Кубок + это зрелище. Красивая картинка со зрителями, столкновение статусных европейских сборных (особенно в этом году), хороший коммерческий потенциал. Почему бы и нет.

Идеологически важно, что в дни полуфиналов (среда, четверг), а также утешительного и главного финалов (воскресенье) УЕФА не проводит других игр в Европе. Организация развела финальные игры Лиги наций с матчами отбора ЧМ-2022, она акцентирует внимание именно на финале 4-х.

Кстати, да! Эти сборные ведь участвуют в отборе ЧМ-2022. Когда они доиграют свои матчи?

Этот нюанс был учтен еще при жеребьевке отбора. Все участники мини-турнира были заранее помещены в группы с 5 командами, они уже провели по 6 игр в отборе в отличие от соперников по группе. Все это запутывает диспозицию, зато теперь понятно, ради чего.

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  • Группа B: Испания — 13 очков (6 игр), Швеция — 9 очков (4 игры), Греция — 6 очков (4 игры), Косово — 4 очка (5 игр), Грузия — 1 очко (5 игр).
  • Группа C: Италия — 14 очков (6 игр), Швейцария — 8 очков (4 игры), Северная Ирландия — 5 очков (4 игры), Болгария — 5 очков (5 игр), Литва — 0 очков (5 игр).
  • Группа D: Франция — 12 очков (6 игр), Украина — 5 очков (5 игр), Финляндия — 5 очков (4 игры), Босния и Герцеговина — 5 очков (4 игры), Казахстан — 5 очков (5 игр).
  • Группа E: Бельгия — 16 очков (6 игр), Чехия — 7 очков (5 игр), Уэльс — 7 очков (4 игры), Беларусь — 3 очка (5 игр), Эстония — 1 очко (4 игры).

Так что пока топы будут развлекаться друг с другом в Италии, их конкуренты по группам доиграют матчи до равного числа перед заключительными турами отборочного турнира.

Успех топов в Лиге наций может помочь им в отборе ЧМ-2022?

В теории — да, это хорошая страховка на случай провала в отборе, но на практике им она вряд ли пригодится.

Напомним, по регламенту на ЧМ попадает победитель группы, в стыки отправляются 12 команд + 2 сильнейшие сборные из Лиги наций, которые не вышли на ЧМ и не попали в стыки через отбор. Успехи в Лиге наций могут понадобиться топам только в случае оглушительного провала в отборе.

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В предыдущем блоке мы привели расположение команд в группах отбора на ЧМ-2022. Бельгия и Франция почти решили задачу выхода ЧМ. Италия разыграет первое место группы со Швейцарией, у Испании все непросто в борьбе со Швецией.

Суть в том, что успехи грандов в Лиге наций гарантируют им лишь участие в стыковых матчах. То есть если Испания вдруг займет 3-е место и пролетит мимо всего (окажется ниже Швеции и Греции), то все равно сыграет в стыках как победитель элитной группы Лиги наций.

Список лучших команд Лиги наций (победители групп):

  1. Франция;
  2. Бельгия;
  3. Италия;
  4. Испания;
  5. Уэльс;
  6. Австрия;
  7. Чехия;
  8. Венгрия;
  9. Словения;
  10. Черногория;
  11. Албания;
  12. Армения;
  13. Гибралтар;
  14. Фареры.

Пока идет к тому, что эти две страховочные путевки заберут Австрия и Уэльс/Чехия. Так совпало, что Уэльс и Чехия борются между собой в одной группе отбора и находятся рядом в рейтинге команд Лиги наций, так что наверняка обе сборные сыграют в стыках.

Конкретно финал 4-х к распределению мест в рейтинге не имеет никакого отношения.

Егор Кузнец

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