Сегодня стартует футбольный финал 4-х: Италия — Испания и Бельгия — Франция. Зачем это УЕФА и всем нам?
4 решающих топ-матча Лиги наций.
4 решающих топ-матча Лиги наций.
В случае ничьей — дополнительное время и серия пенальти. Интересно, что формат предусматривает и матч за 3-е место.
Все 4 игры пройдут в Италии, хотя было и два других претендента — Польша и Нидерланды. Статус хозяев явно увеличивает шансы на успех итальянцев, которые не проигрывают уже 37 матчей. Прервется ли их серия на этой неделе — пожалуй, главная интрига турнира.
Напомним, что в прошлом розыгрыше-2018/19 чемпионом стала Португалия, а турнирная сетка выглядела так:
Отметим, что тогда решающие матчи проводились в Португалии.
Все просто: нужно играть в элитном дивизионе Лиги наций и занимать первое место в своей группе.
УЕФА давно находился в активном поиске формата, который бы минимизировал унылые товарищеские матчи. Придумали Лигу наций и внедрили ее в систему отборов ЧМ и ЧЕ. Получилось очень запутанно, но свои задачи этот турнир действительно решает.
Лигу наций действительно оформили как турнир с четкой структурой и сеткой дивизионов. Чтобы дополнительно укрепить его статус, решили разыгрывать и полуфинал с финалом. У приличного турнира не может быть нескольких победителей, что проверено исторически, например, Кубком Интертото.
Безусловно, этот «финал четырех» пока тяжело воспринимать, ведь его проводят через год после последнего тура ЛН, но все-таки за победу дают Кубок + это зрелище. Красивая картинка со зрителями, столкновение статусных европейских сборных (особенно в этом году), хороший коммерческий потенциал. Почему бы и нет.
Идеологически важно, что в дни полуфиналов (среда, четверг), а также утешительного и главного финалов (воскресенье) УЕФА не проводит других игр в Европе. Организация развела финальные игры Лиги наций с матчами отбора ЧМ-2022, она акцентирует внимание именно на финале 4-х.
Этот нюанс был учтен еще при жеребьевке отбора. Все участники мини-турнира были заранее помещены в группы с 5 командами, они уже провели по 6 игр в отборе в отличие от соперников по группе. Все это запутывает диспозицию, зато теперь понятно, ради чего.
Так что пока топы будут развлекаться друг с другом в Италии, их конкуренты по группам доиграют матчи до равного числа перед заключительными турами отборочного турнира.
В теории — да, это хорошая страховка на случай провала в отборе, но на практике им она вряд ли пригодится.
Напомним, по регламенту на ЧМ попадает победитель группы, в стыки отправляются 12 команд + 2 сильнейшие сборные из Лиги наций, которые не вышли на ЧМ и не попали в стыки через отбор. Успехи в Лиге наций могут понадобиться топам только в случае оглушительного провала в отборе.
В предыдущем блоке мы привели расположение команд в группах отбора на ЧМ-2022. Бельгия и Франция почти решили задачу выхода ЧМ. Италия разыграет первое место группы со Швейцарией, у Испании все непросто в борьбе со Швецией.
Суть в том, что успехи грандов в Лиге наций гарантируют им лишь участие в стыковых матчах. То есть если Испания вдруг займет 3-е место и пролетит мимо всего (окажется ниже Швеции и Греции), то все равно сыграет в стыках как победитель элитной группы Лиги наций.
Список лучших команд Лиги наций (победители групп):
Пока идет к тому, что эти две страховочные путевки заберут Австрия и Уэльс/Чехия. Так совпало, что Уэльс и Чехия борются между собой в одной группе отбора и находятся рядом в рейтинге команд Лиги наций, так что наверняка обе сборные сыграют в стыках.
Конкретно финал 4-х к распределению мест в рейтинге не имеет никакого отношения.
Егор Кузнец