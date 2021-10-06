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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия и Испания объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА состоится полуфинальный матч между сборными Италии и Испании.

Италия
Испания
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Источник: Reuters
Футбол

Лига наций A 2020/2021
1/2 финала, 6.10.2021, 21:45

Италия0Испания2

Встреча начнётся в 21:45 мск. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).

Команды объявили стартовые составы на матч:

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Эмерсон, Кьеза, Барелла, Бонуччи, Бернардески, Бастони.

Испания: Симон, Алонсо, П. Торрес, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Гави, Коке, Ф. Торрес, Оярсабаль, Сарабия.

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

Завтра, 7 октября, состоится второй полуфинальный матч турнира. В нём примут участие национальный команды Бельгии и Франции.

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