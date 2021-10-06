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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия — Испания: Сергей Карасев удалил Бонуччи

Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании.

Испания
Италия
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Источник: AP 2021
Футбол

Лига наций A 2020/2021
1/2 финала, 6.10.2021, 21:45

Италия1Испания2

Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).

На 41-й минуте Сергей Карасёв удалил игрока сборной Италии Леонардо Бонучии за вторую жёлтую карточку.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля.

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