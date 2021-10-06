Италия — Испания: Сергей Карасев удалил Бонуччи

Футбол Лига наций A 2020/2021 1/2 финала, 6.10.2021, 21:45 Италия 1 Испания 2

Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).

На 41-й минуте Сергей Карасёв удалил игрока сборной Италии Леонардо Бонучии за вторую жёлтую карточку.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.