Фанаты сборной Италии устроили Доннарумме ад. И он «поплыл»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Можете представить, чтобы весь стадион яростно болел за своих футболистов, но при этом с ещё большей энергией уничтожал одного из них? А вот Джанлуиджи Доннарумма может. В полуфинале Лиги наций встретились сборные Италии и Испании. Ключевой нюанс — игра проходила в Милане. Доннарумму с этим городом многое связывает.

Читайте также Испания в большинстве обыграла Италию в полуфинале Лиги наций

Джанлуиджи начинал карьеру в «Милане». Там он дебютировал в невероятные (особенно для вратаря) 16 лет и быстро закрепился в статусе первого номера. Джиджо был любимцем болельщиков, которые рассчитывали, что игрок вырастет в легенду клуба. Но всё сложилось иначе, и руку к этому приложил агент Доннаруммы — скандальный Мино Райола. Он начал выкручивать руководство клуба, выбивая побольше денег для своего клиента. У Райолы получилось: 18-летний юнец получил умопомрачительные € 6 млн в год.

Деньги Доннарумма получил, но лишился кое-чего более ценного — поддержки болельщиков. Фанаты возненавидели Джиджо, травили его и издевались, бросая в сторону поля ненастоящие купюры. Футболисту было нелегко, доходило до слёз, но он продолжал играть. А минувшим летом не продлил контракт и уехал в «ПСЖ». После этого у фанов «Милана» окончательно отказали тормоза. Они стали угрожать Джиджо и продолжили писать гадости. Для Доннаруммы ситуацию облегчило то, что всё это творилось на расстоянии от него. Но встретиться с хейтерами вновь ему всё же пришлось. Доннарумма был лучшим на победном для Италии Евро-2020 и, разумеется, остаётся безоговорочным основным вратарём сборной. Поэтому ему предстояло испытание — сыграть перед публикой, которая его ненавидит.

Фанаты к встрече с «любимцем» подготовились. Накануне матча с Испанией они вывесили на мосту баннер следующего содержания: «Доннарумма, ты кусок дерьма. Тебя больше не ждут в Милане». Прекрасный приём для игрока своей сборной, не правда ли?

А со стартовым свистком для Доннаруммы начался настоящий ад. Вратаря начали оглушительно (это не преувеличение) освистывать. Джиджо, как казалось, поначалу справлялся — даже долго владел мячом в паре моментов. Но психика 22-летнего парня всё же не выдержала. Сначала он чуть не забил чудовищный автогол: попытался поймать мяч, но тот отскочил в штангу. А затем Доннарумма ошибся, помчавшись из ворот на перехват.

Поведение фанатов, видимо, показалось правильным только им самим. Журналисты, присутствовавшие на матче, открыто ругались на обидчиков Доннаруммы. В соцсетях перед матчем было множество призывов забыть о конфликте и поболеть за сборную. Фанаты не послушали.